Janša zabil Levico: »Slovenci ne paradirajo z jugokomunistično zastavo«

Koroški deželni glavar Peter Kaiser je po današnji okrogli mizi o nedeljski raciji na antifašističnem taboru na avstrijskem Koroškem napovedal notranjo preiskavo posredovanja v policiji na deželni ravni. Poudaril je še, je bil cilj okrogle mize ohraniti sposobnost dialoga in da bo dogajanje preiskala posebna komisija pri notranjem ministrstvu. Slovenska vlada je v ponedeljek izrazila pričakovanje, da bodo pristojni avstrijski organi dogajanje raziskali ter podali verodostojna pojasnila o razlogih, poteku in posledicah akcije.

Racija na taboru v organizaciji Kluba slovenskih študentov in študentk na Dunaju, v kateri je sodelovalo več deset pripadnikov policije, med njimi tudi člani posebnih enot, helikopter, droni in enota s službenimi psi, je pretresla slovensko skupnost v Avstriji, tudi zato, ker je potekala ob spominskem obeležju, kjer so nacisti 25. aprila 1945 umorili enajst članov družin Sadovnik in Kogoj.

Nataša Sukič. FOTO: Leon Vidic/delo

Zunanje ministrstvo je na pogovor poklicalo veleposlanika Avstrije, v torek pa je avstrijskemu zunanjemu ministrstvu posredovalo diplomatsko noto.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar in njen avstrijski kolega Alexander Van der Bellen pa sta v današnjem telefonskem pogovoru pozvala k umiritvi strasti in pozdravila pripravljenost pristojnih avstrijskih organov, da raziščejo okoliščine dogodka.

Poslanka Levice in podpredsednica DZ RS Nataša Sukič Več kot 30 oboroženih policistov, helikopter, droni in službeni psi– vse to proti mladim, ki razpravljajo o antifašizmu. To ni le nesorazmeren poseg v svobodo zbiranja – to je udarec spominu na žrtve nacizma. »To je nezaslišana provokacija, ki odseva duha današnjih dni – duha vse bolj vzpenjajočega neonacizma. Je razprava o antifašizmu po novem prekršek, vreden brutalne racije in vdora v muzej Peršman? Takšno ravnanje oblasti kaže na popolno ignoranco in pomanjkanje občutka za občutljiv zgodovinski kontekst. Zahteva resen pogovor z avstrijskim veleposlaništvom in jasen odziv na bilateralni ravni.«

Levica brani antifašistične vrednote, Janša: Slovenci ne paradirajo z jugokomunistično zastavo

Seveda incident na avstrijskem koroškem ni mogel iti mimo brez domačih političnih odzivov. Tako je državni sekretar na kulturnem ministrstvu Marko Rusjan prepričan, da je za slovensko desnico antifašizem zločin. V svoji zaslepljenosti so pripravljeni žrtvovati oziroma izdati tudi koroške Slovence. Na to izjavo se pikro odzval šef opozicije. Predsednik SDS Janez Janša je tako na omrežju X zapisal: »Slovence? Slaba šala. Slovenci ne paradirajo z jugokomunistično zastavo«. Ob tem je namreč delil posnetke druženja članov Kluba slovenskih študentov in študentk na Dunaju, ki so fotografirani z zastavo nekdanje SFRJ.

Janez Janša. FOTO: Blaž Samec

Tabor Antife ali?

Svoje je dodal tudi nekdanji generalni sekretar vlade in zaupnik predsednika SDS Božo Predalič: »Gre za tabor Antife kar je jasno razvidno s plakatov in transparentov na posnetkih. To ostaja dejstvo tudi, če sedaj kar naenkrat govorijo o slovenskih študentih. Antifa je v večini držav prepoznana kot skrajno leva teroristična organizacija. Le s strani vlade RS je cenjena,«​.