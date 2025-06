Levi zaradi Pahorja popenili, Janša ga brani: »Levičarjem 'dol visi' za Palestino«

Na današnji dan je Slovenija s priznanjem Palestine kot neodvisne in suverene države poslala jasno sporočilo o nujnosti vzpostavitve miru na Bližnjem vzhodu in rešitvi dveh držav, z željo, da bi Sloveniji v teh prizadevanjih sledile tudi druge države. Kot odgovorna članica EU in nestalna članica Varnostnega sveta OZN si Slovenija skupaj s podobno mislečimi državami ves čas prizadeva za takojšnje premirje in humanitarno pomoč prizadetim v tej regiji.

»Danes smo spet na razpotju, ko želimo premirje, ko nas izjemno skrbijo katastrofalne humanitarne razmere v Gazi, v tej luči bo simbolično ravno danes Varnostni svet Združenih narodov prvič po novembru lani ponovno glasoval o predlogu humanitarne resolucije o Gazi. Gre za velik angažma in napore Slovenije, ki je kot koordinatorka voljenih nestalnih članic Varnostnega sveta - E10 ta predlog sprožila in koordinirala,« je ob obletnici slovenskega priznanja države Palestine poudarila ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon.

Slovenija od začetka konflikta v Gazi dosledno izpostavlja potrebo po zagotavljanju varnega in neoviranega humanitarnega dostopa, vključno z dostavo humanitarne pomoči. Obveznost njihovega spoštovanja sodi med temeljne norme mednarodnega humanitarnega prava.

Slovenija nudi oprijemljivo humanitarno pomoč palestinskemu prebivalstvu, v Gazo je naša država poslala že več pošiljk materialne pomoči (hrana, medicinska in sanitetna oprema) – ti ukrepi presegajo golo simboliko izjav; so konkretna dejanja solidarnosti na terenu. Slovenija dosledno opozarja na kršitve mednarodnega prava Izraela v EU, OZN in drugod, še posebej opozarjamo na ranljivost žensk, otrok, novinarjev. Kot nestalna članica Varnostnega sveta Združenih narodov Slovenija vseskozi poudarja nujnost ustavitve nasilja v Gazi in spoštovanja mednarodnega humanitarnega prava. Z obsodbami genocida v Gazi je pripomogla k oblikovanju mednarodnega konsenza o nedopustnosti izraelskih dejanj, so sporočili iz Ministrstva za zunanje in evropske zadeve.