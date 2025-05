Levi in desni družno proti Uberju, Hojs: »To je čisti nateg« (FOTO)

Danes je v Slovenijo prišel Uber. Prihoda so se mnogi razveselili, še posebej prebivalci Ljubljane in okolice, za zdaj bo storitev namreč na voljo le tam.

Že pred prihodom novega tehnološkega podjetja, so se večkrat oglasili taksisti, tudi za Uber bodo namreč lahko vozili le posamezniki z licenco, naši zakoni namreč ameriškega modela, kjer je lahko voznik skorajda vsak polnoletni državljan, ki ima vozniško dovoljenje vsaj eno leto, ne dopuščajo. Izvajalci taksi prevozov so imeli pomisleke predvsem glede plačila ter novega načina obračunavanja voženj, prav tako, so dejali, od Uberja niso dobili dovolj jasnih odgovorov na svoja vprašanja, oziroma so se ti od sestanka na sestanek spreminjali.

Uber pa je očitno razburkal tudi politični parket, a zgodilo se je nekaj, kar se izredno redko – novo podjetje je združilo levi in desni pol. Najprej so se oglasili v Levici, kjer prihodu Uberja ostro nasprotujejo, saj da izkušnje iz tujine kažejo, da ima prihod njihov številne negativne posledice za sektor taksi prevozov in ljudi, ki delajo v njem.

»Uberjev poslovni model je zgrajen na sistematičnem rezanju stroškov, ne z izboljšavami, temveč z brezobzirnim prenašanjem bremen na delavce. Gre za ekstremno obliko platfornega kapitalizma, ki stopnjuje outsourcing in še dodatno prekarizira že tako ranljive delavke in delavce v prevozništvu,« so v sporočilu za javnost zapisali pri Levici in dodali: »Delavcem znižuje prihodke in jim obenem nalaga nerealne časovne pritiske. Če voznik v določenem času ne pobere dovolj potnikov, je lahko izključen iz sistema. Produktivnost se meri v algoritmih, človeški faktor pa izgine.«

Lonček je pristavil tudi nekdanji notranji minister iz vrst SDS Aleš Hojs, ki meni, da je prihod Uberja v Ljubljano »čisti nateg«. »Vsi, ki bi radi vozili v tem sistemu, tako kot to počno Američani in Britanci, boste razočarani. Lažniva sprostitev konkurence prevozov oblastne klike. Dovoljenje Jankovića potrebujete, zato bodo lahko vozili le obstoječi taksisti,« je razočaranje s svetom Hojs delil na družabnem omrežju.