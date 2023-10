Prebivalce bodo preselili, premier Golob: Ljudje bodo dobili pojasnila stroke o stopnji ogroženosti

Župan Občin Braslovče Tomaž Žohar je p o pogovorih s predstavniki hidrološke stroke in predsednikom vlade Robertom Golobom danes povedal, da se letuški levi in desni breg selita. Podrobnosti in možnosti bodo predvidoma prihodnji teden predstavili krajanom . Ljudje bodo neposredno dobili pojasnila stroke o stopnji ogroženosti, je dejal premier.

»To ni politična odločitev, to je odločitev, ki jo mora dati stroka,« je v izjavi za javnost, ki so jo v okviru vladnega obiska v savinjski regiji podali na sedežu občine Braslovče, dejal premier Golob.

Uvodoma je dosedanje strokovne ugotovitve glede poplavno ogroženega območja predstavil član sveta vlade za obnovo po poplavah in vodja sveta za vode Rok Fazarinc. Dejal je, da če bi z nasipi in drugimi ukrepi preprečevali poplave v Zgornji Savinjski dolini, bi bile razmere navzdol še bistveno hujše, kot so danes. Predstavil je tudi nekatere ugotovitve za konkretna območja, ki jih bodo predstavili tudi na zborih krajanov. Točne datume zanje še usklajujejo.

Primarni cilj je reševanje življenj

»Primarni cilj ni zadrževanje vode na levem bregu ampak reševanje življenj. To je naša odgovornost. Moja v prvi meri kot župana in vlade s predsednikom na čelu. Reševanje življenj z eventuelno zgrajenimi nasipi in zidovi zelo poslabša celotno situacijo v prihodnje,« je dejal Žohar.

Poudaril je, da je treba gledati celovito, saj varnosti v Letuški gmajni ne morejo zagotoviti brez ustreznih protipoplavnih ukrepov. Ocenil je, da je nadomestna lokacija v Rakovljah primerna, ker je zelena, je v bližini šole in vrtca ter bo ljudem omogočila kakovostno življenje.

Dejal je tudi, da občina zasleduje tri ključne cilje. Prvi je zelo hitra sanacija poplavljenih območij z namenom zaščititi ljudi in njihovo premoženje, drugi je socialna in finančna podpora ljudem, tretji pa se nanaša na dolgoročne rešitve, da se takšne poplave, kot so bile avgusta letos, ne bi več ponovile.

Doslej prizadetim v poplavah 13,6 milijona izredne pomoči

Že v petek je v okviru vladnega obiska regije občino Luče obiskal vodja vladne službe za obnovo po poplavah in plazovih Boštjan Šefic, ki se je sestal s krajani Strug. Po obisku je ocenil, da bi se zaradi grozečega plazu morali prebivalci zaselka Struge preseliti na začasne lokacije. Plaz je zelo nevaren, strokovnjaki ne izključujejo možnosti, da se sproži, je dejal. Ni pa to trajna rešitev, je dodal.

Po poplavah prizadetim prebivalcem na območju Centra za socialno delo savinjsko-šaleške regije je bilo doslej razdeljenih 13,6 milijona evrov izredne solidarnostnih pomoči, je ob današnjem vladnem obisku regije v Mozirju povedal državni sekretar na ministrstvu za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti Dan Juvan.