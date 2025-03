Letošnji kralj je hrast

Na Pomurskem sejmu je bilo znova živahno, tja so se namreč zgrnili posamezniki, povezani z gozdarstvom in lesarstvom iz vse Slovenije, pa tudi iz Italije, Avstrije, Nemčije, Portugalske, Srbije ter Madžarske in Hrvaške. 5596,29 EVRAso odšteli za najdražji kos. Z dnevom odprtih vrat so se končale dober mesec dni trajajoče aktivnosti v povezavi s tretjo licitacijo vrednejšega lesa, ki jo je v partnerstvu s Pomurskim sejmom in Zavodom RS za gozdove pripravilo podjetje Gozdarstvo Gornja Radgona. Lani več hlodov Na prostoru sejmišča so zbrali 1020 hlodov lesa v skupni količini 963 kubičnih metr...