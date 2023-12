Božič prinaša nižje položnice za gretje: to napovedujejo vremenoslovci

Tako kot prejšnja leta bodo tudi letos prazniki zeleni in nadpovprečno topli, napovedujejo vremenoslovci. Že sobotne temperature so bile visoke in smo imeli zelo topel decembrski dan. Kot je poročal vremenoslovec Blaž Šter, je bilo že tretjič v tem mesecu rekordno toplo, na postaji v Lescah se je ogrelo do 16,3 °C. Prejšnji rekord je bil iz leta 1979, 15,4 °.

Toplo bo tudi danes in naslednje dni. »Letošnji božič se utegne uvrstiti med tri najtoplejše v zgodovini meritev. V večjem delu Slovenije bodo termometri pokazali od 10 do 15 stopinj, na vzhodu pa se lahko lokalno ogreje tudi do 17 ali lokalno morda celo do 18 stopinj Celzija,« piše Meteoinfo Slovenija.

Zaradi jugozahodnega vetra bo marsikje nenavadno toplo že jutro. Celo na Kredarici se lahko temperatura približa 10 stopinjam Celzija, še pišejo.

Toplo bo tudi na praznična dneva v ponedeljek in torek. V ponedeljek bodo najvišje dnevne od 8 do 13, v Beli Krajini do 15 stopinj Celzija.

Nazadnje smo imeli bel božič pred 16 leti

Nazadnje smo imeli bel božič v večjem delu nižin pred 16 leti. Leta 2007 je bilo na božični dan v Ljubljani 1 cm snega, v Mariboru 5, v Celju in Murski Soboti 6 ter v Novem mestu 9 cm. Povsem drugače je bilo leta 1994, ko smo v večjem delu Slovenije imeli najbolj zasnežen božič v zadnjih 70 letih, piše Meteoinfo Slovenija. Marsikje na vzhodu je bilo takrat snega več kot pol metra. Snežna odeja je prekrivala tudi večji del Primorske, kopni so ostali le najnižji deli.