Letošnje vreme pri nas je res posebno: včeraj izmerili absolutna padavinska rekorda

Agencija RS za okolje (Arso) je izmerila dva nova padavinska rekorda. Na merilni postaji Vogel je v 12-urnem intervalu padlo 313 milimetrov padavin, kar je 27 več od prejšnjega rekorda, v 24-urnem intervalu pa 365 milimetrov oziroma dva milimetra več. Prejšnja rekorda so izmerili na merilni postaji v Bovcu.

Kot je Arso objavil na družbenem omrežju X, so 12-urni interval izmerili med petkovim popoldnevom (13.30) in danes zgodaj zjutraj (1.30), 24-urnega pa med petkovim in današnjim dopoldnevom (med 9.30 in 9.30).

Prejšnji 12-urni rekord so izmerili v Bovcu s 4. na 5. avgust 1987 (286 milimetrov), 24-urnega pa s 13. na 14. november 1969 (363 milimetrov).

Močnejše padavine so ponoči zajele večji del Slovenije, zaradi česar je Arso z izjemo severovzhoda in Krasa izdal rumeno opozorilo pred razlivanjem vodotokov. Med drugim je izraziteje narasla Sava v zgornjem toku, a narasle reke niso povzročile večjih težav.

Kako kaže?

Kot pravi Arso, bo ponoči dež večinoma ponehal. Jutri in v ponedeljek pa nas bo spet obiskal.

Jutri bo sprva lepše vreme. V zahodnih krajih bo delo jasno, drugje pa se napoveduje oblačno vreme. Okoli poldneva lahko pričakujemo poslabšanje, saj bo od vzhoda začelo deževati. Manjša verjetnost za padavine bo v zahodni polovici države. V ponedeljek bo zmerno do pretežno oblačno, v južnih in vzhodnih krajih lahko pade tudi nekaj dežja. Na Primorskem bo delno jasno.

Nadaljevanje tedna bo predvidoma lepše. Za torek se napoveduje sončno in toplejše vreme, v sredo pa naj bi bilo pretežno jasno.