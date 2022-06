Kolesarska elita na naših cestah med 15. in 19. junijem

V programu letošnje dirke je nekaj povsem novih etap in krajev, ki jih dirka v svoji zgodovini še ni obiskala in bodo vsekakor predstavljaje poseben izziv kolesarjem. Prva etapa letošnje dirke bo kolesarsko karavano popeljala od Nove Gorice do Postojne (164,7 km), druga etapa od Ptuja do Rogaške Slatine (174,1 km), tretja etapa od Žalca do Celja (144,6 km), četrta etapa od Laškega do Velike planine (152,5 km) ter peta etapa od Vrhnike do Novega mesta (156,1 km), kjer bo tudi v letošnjem letu tradicionalni cilj dirke Po Sloveniji.

Navijači z zastavo Tadeja Pogačarja. Kolesarska Dirka po Sloveniji. Suhi Dol, Lučine, Slovenija 13.junija 2021. [Pogačar Tadej,navijači,gledalci,Slovenci,rekreacija,gibanje,Dirka po Sloveniji,zastave,slovenske zastave,državni simboli,prireditve,druženje,kolesarji,kolesarske dirke,Suhi Dol,Lučine,Slovenija,motivi] FOTO: Foto: Jure Eržen/delo

Razgibana in tehnično zahtevna

Trasa letošnje dirke bo za tekmovalce izziv vse do zadnjih metrov, saj bodo morali kolesarji tudi v zadnji etapi opraviti s kategoriziranim vzponom na Trško goro, kar je novost v poteku zadnje etape in bo nedvomno močno popestrilo dirko vse do ciljne črte na Glavnem trgu v Novem mestu. Sicer je na dirki tudi en vzpon prve kategorije, seveda govorimo o 8,2 km dolgem vzponu na Veliko planino, kjer se bodo kolesarji soočili s povprečnim naklonom 7,6 odstotkov. Poleg tega je dirka skozi vse etape razgibana in tehnično zahtevna, zato tudi na letošnji dirki pričakujemo zmago najbolj »kompletnega« kolesarja, ki bo sposoben odgovoriti na vse izzive tako trase kot tudi ostalih kolesarjev.

Seveda pa bo dirka – del serije UCI ProSeries – izdatno zanimiva tudi zaradi ponovno močne konkurence, saj na letošnji slovenski pentlji pričakujemo kar 21 ekip, od tega štiri ekipe svetovne serije UCI World Tour: UAE Team Emirates (ZAE), Astana – Qazaqstan (KAZ), Bahrain Victorious (BHR) ter Team BikeExchange-Jayco (AUS).

Varnost na prvem mestu

Matjaž Leskovar, višji samostojni policijski inšpektor na Sektorju prometne policije. FOTO: Piano Brane

Matjaž Leskovar, višji samostojni policijski inšpektor na Sektorju prometne policije, je povedal, da je policija stalni sopotniki dirke Po Sloveniji, njena uspešna izvedba pa je posledica tudi dobrega odnosa z organizatorji, ki ga gradijo skozi vsa ta leta. »Mi smo na dirki zaradi varnosti, varnost pa je pojem, ki ga je vse težje zagotoviti, še posebej na prireditvah, kot so kolesarske dirke. Na dirki Po Sloveniji moramo varovati več kot 800 kilometrov cest, varnost pa je treba zagotoviti kolesarjem in vsem ostalim udeležencem. V okviru našega sodelovanja zagotavljamo tudi usposabljanja za varovanje znotraj dirke, tako da vse skupaj poteka nemoteno. Usposabljanje organiziramo skupaj s Kolesarsko zvezo Slovenije, na letošnji dirki pa bo v karavani kar 28 motoristov.«

Na dirki Po Sloveniji morajo varovati več kot 800 kilometrov cest, varnost pa je treba zagotoviti kolesarjem in vsem ostalim udeležencem. FOTO: Tomi Lombar, Delo

Višji samostojni policijski inšpektor na Sektorju prometne policije poziva k strpnosti v cestnem prometu in upoštevanju navodil policistov in rediteljev. »Brez varne dirke na slovenskih dirkah ne bo ne dobrih tekmovalcev, ne dobrih ekip, na varno dirko pa se bodo vedno radi vračali.«

Obračun najboljših

Bogdan Fink, organizacijski direktor dirke Po Sloveniji. FOTO: Roman Šipić

Bogdan Fink, organizacijski direktor dirke Po Sloveniji je povedal, da je pred nami pet novih etap kolesarske dirke Po Sloveniji. »Začnemo v sredo v Novi Gorici, prvi kilometri vodijo po sosedni Italiji in trasi znamenitega Gira, ponovno cilj tradicionalno v Novem mestu, a tokrat malo drugače. Etape so raznovrstne in znova smo vključili kar velik del Slovenije. Veseli me, da na dirki nastopajo nekateri najboljši na svetu, izpostavil pa bi Mateja Mohoriča, zmagovalca spomladanske klasike Milano – San Remo, in Tadeja Pogačarja, vodilnega kolesarja svetovne kolesarske lestvice.«

Tudi letos si lahko obetamo zanimiv obračun najboljših, saj se zahtevnost dirke stopnjuje iz etape v etapo – če sta uvodni dve etapi bolj pisani na kožo hitrejšim kolesarjem in bosta kolesarsko karavano dirke Po Sloveniji sploh prvič pripeljale tudi v Postojno, se bo od 3. etape dalje, kjer sta že na sporedu tudi dva kategorizirana vzpona, dirka šele zares začela. Boj za zeleno majico bo bržkone odločen v zaključku 4. etape, dirka pa bo napeta vse do ciljne črte.

Dirke s prihodom v Novo mesto na nek način še ne bo konec, saj sledi še dirka Kids Tour of Slovenija. Lanska premiera je pritegnila skoraj 300 otrok iz osmih evropskih držav in podobnih številk si organizatorji obetajo tudi letos. Dirka bo potekala od 1. do 3. julija.