Letos že devet smrti motoristov, policisti opozarjajo, da se še vedno vozi veliko pijanih

Letos se je na slovenskih cestah zgodilo že veliko več prometnih nesreč, v katerih so udeleženi motoristi in mopedisti, kot lani. Ugotavljajo, da večina motoristov, ki so soudeleženi v nesreči, te ne preživi brez poškodb.

Do 25. julija so nesreče letos terjale smrt kar devet motoristov in mopedistov, medtem ko je bilo lani v enakem obdobju smrti 11. Zgodilo se je kar 550 nesreč z udeležbo motoristov, v katerih je bilo skoraj 100 voznikov motorjev huje poškodovanih, več kot 300 pa laže. Samo v ljubljanski regiji je bilo v 10 udeležencev huje poškodovanih in več kot 80 lažje poškodovanih.

Kot so pojasnili policisti iz PU Ljubljana, so najpogostejši vzroki za nesreče z udeležbo motoristov in mopedistov hitrost, neustrezna smer vožnje, neupoštevanje prednosti v križiščih, sekundarni vzrok pa še alkohol ter uporaba mobilnih telefonov in drugih naprav med vožnjo, ki zmanjšujejo voznikovo slušno ali vidno zaznavanje ali zmožnost obvladovanja vozila. V letošnjem letu so na območju PU Ljubljana zaznali že več kot 4000 kršitev, povezanih z uporabo teh naprav.

Ljubljanski policisti tudi sporočajo, da bodo opravljali kratkotrajne priložnostne nadzore na kritičnih odsekih. »Z nadzori nad vozniki motornih koles želimo tako preventivno, hkrati pa z ukrepanjem zoper storilce hujših prekrškov, tudi represivno poskrbeti za izboljšanje prometne varnosti na cestah, posebej na kritičnih odsekih,« pravijo. Do sedaj je na cestah na območju Policijske uprave Ljubljana življenje izgubilo že 13 udeležencev v cestnem prometu. Obravnavali so že več kot 5000 nesreč, več kot 130 udeležencev se je huje poškodovalo.