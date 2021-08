»Letos za zapiranje šol ni opravičila«

Podcenjevanje učinkov zapiranja šol

Pred začetkom šolskega leta so nekateri posamezniki iz vrst pedagogov, šolskih svetovalnih delavcev, dijakov, študentov in staršev na pristojne naslovili poziv, naj držijo obljubo in v tem letu ne zapirajo šol in fakultet. Če bo zaprtje države ponovno potrebno, pa naj se šole zapirajo zadnje, pozivajo.Dopis so med drugim podpisali iniciativa Študenti še obstajamo, Društvo študentov psihologije Maribor, predsednica Dijaške organizacije Slovenije, ustanoviteljica Zavoda 13vodja Familylab Slovenijapredsednica Društva šolskih svetovalnih delavcev Slovenije, šolska svetovalna delavka in predsednica Zveze prijateljev mladine Maribor, predstavnica aktiva svetov staršev mariborskih osnovnih šolter učiteljiciinKot so zapisali, zaskrbljeno spremljajo epidemiološko sliko v državi in obenem kot pomanjkljivo označujejo »načrtovanje preventivnih ukrepov v šolah in na fakultetah tako na področju preprečevanja širjenja koronavirusa kot na področju preprečevanja težav z duševnim zdravjem ter nefunkcionalnih vedenjskih vzorcev pri otrocih in mladostnikih na učnem, motivacijskem, socialnem in gibalnem področju«.Opozorili so na naraščanje težav na omenjenih področjih pri otrocih in mladostnikih. Kljub opozorilom številnih strokovnjakov in strokovnih združenj, da se je treba odzvati na sistemski ravni, pa do začetka novega šolskega leta do tega ni prišlo, so navedli in dodali, da jih skrbi, da odločevalci učinke zapiranja vzgojno-izobraževalnih ustanov podcenjujejo.Hkrati so navedli, da letos za morebitno zapiranje šol ni opravičila. »Še zlasti ne, ker odgovorno ministrstvo ni zagotovilo, da bi šolsko leto začeli dobro pripravljeni,« menijo. Ker lanska izkušnja kaže, da je odločevalcem šole mnogo lažje zapreti kot ponovno odpreti, pozivajo odločevalce, naj šol ne zapirajo, oziroma naj se te zaprejo zadnje, če bo vnovična ustavitev javnega življenja potrebna.