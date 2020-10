Letos bo poklon umrlim drugačen, ekipa Slovencev ponuja virtualno svečko

Koronavirus kroji tako javno kot zasebno življenje posameznika in družbe. Da zaradi številnih okužb prilagajamo vse vidike našega življenja, je jasno. Ob spoštovanju vladnih ukrepov bomo morali spremeniti tudi obnašanje ob določenih praznikih. Približuje se 1. november, dan spomina na mrtve, ko se Slovenci množično odpravljamo na grobove. A letos verjetno ne bo tako, sploh če bodo še vedno veljali zadnji sprejeti ukrepi.Morda pa je za to pravi čas, da se odločimo z drugačnim poklonom umrlim. Zanimiv projekt je nastal v skupini Slovencev, ki je pripravila storitev virtualnih sveč. Če bi vsakdo namesto prave sveče na grobu prižgal virtualno, bi s tem močno zmanjšali odpadke in prispevali k varovanju okolja. V trenutnih razmerah pa virtualna svečka, ki jo ponujajo na portalu na www.candela.rip , nudi še dostopnost.Na spletni strani pišejo, da je storitev v osnovi brezplačna in, da niso povezani z nikomer ... »Da bomo omogočili delovanje storitve in nadaljnji razvoj, pa smo dodali možnost širšega nabora sveč za simbolično ceno,« pravijo ustvarjalci, ki portal ustvarjajo v svojem prostem času.