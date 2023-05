Letna stopnja inflacije maja pri 8,4 odstotka

Letna stopnja inflacije v Sloveniji je maja dosegla 8,4 odstotka, potem ko je bila aprila pri 9,4 odstotka. Nanjo so najbolj vplivale višje cene hrane, je danes objavil državni statistični urad. Cene so bile višje tudi na mesečni ravni, in sicer za 1,1 odstotka, najbolj pa se je podražil tobak.

Za 14,7 odstotka dražja hrana je k letni inflaciji prispevala 2,3 odstotne točke. Za 7,7 odstotka višje cene izdelkov in storitev za rekreacijo in kulturo so prispevale 0,8 odstotne točke.

Na mesečno inflacijo so najbolj vplivale podražitve tobaka (za 4,5 odstotka), sledile so višje cene počitniških paketov (za 4,2 odstotka) in hrane (za 1,1 odstotka). Vsaka od teh skupin je inflacijo zvišala za 0,2 odstotne točke.

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila maja 8,1-odstotna. Mesečna rast cen je bila 0,9-odstotna.