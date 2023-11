Letna naročnina za Slovenske novice: vaš vir kakovostnih informacij vse leto

V svetu, ki se nenehno spreminja, so Slovenske novice vaš zanesljivi spremljevalec. Z letno naročnino za 2024 se potopite v svet kakovostnih informacij, zanimivih zgodb, poučnih reportaž in razvedrilnih vsebin. To je vaša priložnost, da ostanete informirani vse leto.

Zakaj izbrati Slovenske novice

Hitre in zanesljive informacije: v uredništvu Slovenskih novic se zavezujemo, da boste prve informacije iz svojega okolja in sveta prejeli hitro in zanesljivo.

v uredništvu Slovenskih novic se zavezujemo, da boste prve informacije iz svojega okolja in sveta prejeli hitro in zanesljivo. Vsestranska vsebina: od poglobljenih reportaž do razvedrilnih vsebin, Slovenske novice pokrivajo širok spekter tem, ki vas zanimajo.

od poglobljenih reportaž do razvedrilnih vsebin, Slovenske novice pokrivajo širok spekter tem, ki vas zanimajo. Vsakodnevni stik z aktualnostmi: ostanite povezani z nami skozi besedo, fotografijo in video in bodite vedno na tekočem z dogajanjem.

Zlati paket – za najzahtevnejše bralce

Naš Zlati paket vam prinaša:

neomejen dostop do vsebin na vseh naših platformah,

zajamčeno ceno: cena vaše naročnine ostane nespremenjena do konca plačanega obdobja.

Zlati paket FOTO: Slovenske Novice

Kako se naročiti? Pokličite nas na brezplačno številko 080 11 99 ali nam pišite na e-naslov. Obiščite našo spletno trgovino za več informacij. Na spletni strani info.delo.si/cenik-letne si oglejte vse podrobnosti naših paketov.

Dodatna ugodnost ob plačilu letne naročnine

Vse fizične osebe, ki bodo poravnale letno naročnino, ste upravičene do 30 % popusta pri naročilu malih oglasov ali osmrtnic.

Posebna ponudba do 14. decembra 2023

Ta ekskluzivna ponudba je na voljo tako obstoječim kot novim naročnikom, ki bodo letno naročnino za leto 2024 plačali do 14. decembra 2023.