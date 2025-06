»Letalo je oplazilo našo hišo«: ganljivi spomini na veliko noč 1945

Bela krajina je leta 1943 po kapitulaciji Italije postala prvo osvobojeno ozemlje na območju današnje Slovenije s Črnomljem kot prestolnico. Takrat je gostila predstavnike največjih držav antihitlerjevske koalicije, ZDA, Britanije in Sovjetske zveze. Nad njenim območjem je na velikonočno soboto, 31. marca 1945, strmoglavil zavezniški bombnik B 24 liberator VI z devetčlansko posadko Združenega kraljestva. Peterica članov posadke je odskočila s padalom, a je eden pozneje umrl v partizanski bolnici, štirje pa so umrli v razbiti pločevini. Našli so jih domačini oziroma partizani. Leta 2018 so v t...