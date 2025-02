Leta 2021 varovali proteste proti Janševi vladi, zdaj so jih obsodili

Več kot tri leta po nasilnih protestih proti takratni vladi Janeza Janše in protikovidnim ukrepom, na katerih je policija uporabila tudi vodni top in solzivec, je sodišče izreklo prvo obsodilno sodbo.

Kakšno kazen je izreklo, se še ne ve, je poročala TV Slovenija.

Večmesečne pogojne zaporne kazni

Na posebnem oddelku specializiranega državnega tožilstva so za nacionalko potrdili le, da je okrajno sodišče štiri policiste posebne policijske enote PU-ja Ljubljana, ki so sodelovali pri varovanju protestnega shoda, obsodilo na podlagi kaznovalnega naloga, po skrajšanem postopku in brez opravljene glavne obravnave.

Policisti naj bi bili obsojeni na večmesečne pogojne zaporne kazni. Sodba še ni pravnomočna, policisti se nanjo lahko pritožijo, Sindikat policistov Slovenije pa je že napovedal, da bodo obsojenim policistom zagotovili pravno pomoč, če bodo ti zanjo zaprosili.