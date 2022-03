Piran • Potapljači, ki se tudi v teh dneh kljub mrazu radi podajo v morje, vse pogosteje poročajo o posameznih opažanjih mladih, a tudi starejših primerkov živih leščurjev. »V našem morju je vendarle preživelo manjše število teh največjih sredozemskih školjk. Počakati moramo vsaj še eno leto, da bomo preživetje z gotovostjo potrdili, hkrati pa na morski biološki postaji raziskujemo, kaj se je v resnici zgodilo z leščurji in kakšne so njihove možnosti,« razlaga biolog dr. Borut Mavrič z Morske biološke postaje Piran NIB. Leščurji so sredozemski endemit in največja školjka, ki...