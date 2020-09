Leščani nič več talci zvonjenja?

V pismu, ki so nam ga poslali iz Lesc, je precej žolčnih stavkov. »Sredi Lesc je župnijska cerkev Marijinega vnebovzetja. Župnik je Gregor Šturm. Cerkveni zvonovi so postali letošnjo pomlad glasni. Pretiravanje z zvonjenjem je očitno. Župnik navija zvonove vsako jutro ob 7. uri, in to ne le da zvoni minuto. Najmanj 10 minut zvoni, in to na vso moč. Pridejo dnevi, ko zvonovi nabijajo po 15 do 18 minut. In to sredi tedna ali pa v nedeljo ob sedmih zjutraj. Potem zvonovi nažigajo ob dvanajstih, pa zvečer, pa ob 15. uri, tudi ob pol desetih zvečer smo talci zvonjenja po četrt ure. Čez dan pa seveda zazvoni vsake četrt ure. Če se ...