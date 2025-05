Lepote slovenskih pesmi: v Šoštanju je pelo in igralo 140 gasilk in gasilcev (FOTO)

Tradicija, da GZ Slovenije povezuje v svojih vrstah in kulturnem delovanju, s tem ko že 41 let prireja srečanja gasilskih pevskih zborov in skupin ter pridruženih godb iz vse Slovenije, se torej nadaljuje. Na povabilo na gasilsko pevsko revijo se je odzvalo 12 zborov in skupin ter ena gasilska pihalna godba mladih glasbenikov.

Srečanje se je začelo z nastopom pevskih zborov z gasilsko himno, ki je dvignila vzdušje ter spodbudila gostitelje in goste k pozdravnim nagovorom. »V vrste gasilcev naj vstopi vsak, da čuvamo ljudsko imetje …« je odzvanjalo znamenito delo Ivana Krpača st.

12 zborov se je odzvalo.

Glasbenike in druge obiskovalce so pozdravili voditelj, gasilec in vsestranski glasbenik Boštjan Dermol, predsednik PGD Lokovica pri Šoštanju Armin Lambizer ter namestnica predsednika GZ Slovenije Janja Kramer Stajnko, ki je kot soorganizatorica spregovorila o pomenu kulture, petja in glasbe v vrstah gasilcev, kar pomeni druženje, povezovanje in pomemben del tradicije. Ob tem je izrekla priznanje za organizacijo prireditev. »Vsem vodjem zborov in številnim pevcem ter glasbenikom, ki prepevajo in igrajo v organiziranih skupinah, zborih ter gasilskih pihalnih godbah po vsej Sloveniji, gresta zahvala in poklon v imenu GZ Slovenije.«

Za slovo vsi skupaj

Predsednik PGD Lokovica pri Šoštanju je predstavil delovanje in številne oblike kulturne dejavnosti njihovega društva in izrazil zadovoljstvo, da so s tem pripomogli k ohranjanju kulturne dediščine in tradicije. Podžupan Šoštanja Boris Lambizer in predsednik GZŠD, ki letos praznuje 70-letnico delovanja, je predstavil zvezo plemenitih gasilcev, ki so pomemben del vsake skupnosti tako v Sloveniji in še posebej v Šaleški dolini.

Vsem sodelujočim se je zahvalil za udeležbo in nastop. V veliki svetli avli OŠ Karla Destovnika - Kajuha Šoštanj je bila nato na vrsti pesem, sem in tja spremljana s harmoniko, klarinetom ter kitaro. Tudi gasilskim veteranom so pesmi lepo zvenele. Mladenke v gasilskih uniformah so osvežile pevsko sceno, mladi glasbeniki pihalne godbe pa so ob dirigentu ​Matjažu Gračnerju urezali glasbeno stvaritev Juventus.

Kalobška godba in godba z Vrha nad Laškim sta podčrtali naslovno prireditev. Nato je voditelj Dermol napovedal Čebelarja v izvedbi združenih moških gasilskih pevskih zborov ter nato še Rožmarin, kjer so se pridružili še ženski glasovi. Petje je dvignilo zanos, odprlo duše, nekaj instrumentalnih glasbenikov je podprlo tudi skupinski nastop vseh zborov, ko so s Tam dol na ravnem polju ter zimzeleno, Slovenija, od kod lepote tvoje, vsi skupaj nastopili in tako za leto dni spustili zastor.

Franc Bradeško, podpredsednik GZ Slovenije, je z besedami o lepotah slovenske pesmi, glasbe in kulture v gasilstvu ter z zahvalo in čestitkami vsem, ki so prispevali k tako čudovitemu srečanju v Šaleški dolini, zaokrožil dogajanje v Šoštanju. »Na svidenje ob letu dni, saj se že zdaj obeta 42. srečanje v kakšnem zelo gasilskem slovenskem kraju.«

Prireditelji in gostje na srečanju FOTO: Jože Miklavc

Odlično se je odrezal MePZ PGD Zbure. FOTO: Jože Miklavc

Domači pojoči gasilci PGD Lokovica FOTO: Jože Miklavc

Kalobška godba in godba z Vrha nad Laškim FOTO: Jože Miklavc

Srčna zborovodja Aleksandra Barič Vovk iz PGD Šmarjeta-Zbure FOTO: Jože Miklavc