Lepote Krasa in dobrote domačih vinarjev navdušile na prireditvi v Avberju

Člani Razvojnega društva Škauna iz Avberja, ki jih že vrsto let vodi predsednik Miroslav Tomažič, so prepričani, da je njihova kraška vasica Avber preveč lepa, da bi jo skrivali pred svetom. Zato so se odločili, da po lanskem uspehu prireditev, ki so jo poimenovali Na zdravje poletju, letos ponovijo. Zbrali so se na prireditvenem prostoru ob cerkvi sv. Nikolaja, ki se ponaša s freskami Toneta Kralja, da bi širšemu občinstvu predstavili vse tri vasi krajevne skupnosti, poleg Avberja še Gradnje in Ponikve, lokalne vinarje in druge ponudnike. Kot je povedal Tomažič, je namen prireditve predvsem druženje, spoznavanje prijateljev in sklepanje novih poznanstev.

Dogajanje se je začelo s kolesarjenjem po zeleni turi Krasa, v popoldanskih urah so se na stojnicah predstavili domači vinarji, gostinci in ponudniki drugih kraških dobrot. Pozdravila sta tudi sežanski župan Andrej Sila in njegova namestnica Vanja Jelen. Kulturni program, ki ga je povezoval pesnik in pisatelj Milan Šelj, so oblikovali Kraška pihalna godba, sežanska glasbena šola s harmonikarskim orkestrom in pevskim zborom ter igralka Maja Blagovič, ki je prebrala nekaj pesmi Cirila Zlobca v počastitev 100. obletnice njegovega rojstva. Poseben gost je bil Rudarski oktet iz Velenja, ki je imel tudi samostojen koncert v avberski cerkvi. Dobrodelni prispevki bodo namenjeni obnovi cerkvene strehe.