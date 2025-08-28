Lepo je, da se otroci naučijo očistiti ribo (FOTO)

Predzadnji avgustovski vikend je bil v Izoli znova v znamenju dvodnevnega Ribiškega praznika. Prireditev, ki ima že več kot 40-letno tradicijo, je prerasla v največjo mediteransko fešto pri nas. Ponaša se z bogato gostinsko ponudbo – zlasti z ribjo in istrsko kulinariko –, nastopi znanih glasbenikov ter pestrim zabavnim, športnim, kulturnim in drugim dogajanjem. A je še več kot to, Izolani so namreč zelo ponosni na dediščino tamkajšnjih ribičev.

Del identitete

Župan Milan Bogatič je v nagovoru ob odprtju tako poudaril, da Ribiški praznik ni le zabava, temveč tudi priložnost, da Izola pokaže svojo identiteto. »To je praznik, ki nas združuje. Praznik, na katerega smo ponosni, ker izhaja iz naše zgodovine in našega načina življenja,« je dejal.

Ribištvo je bilo stoletja temelj življenja v Izoli. Prve omembe ribolova segajo že v rimske čase, ko je tam stala Villa Maritima z ribogojnicami. Tudi v srednjem veku so Izolani živeli predvsem od ribolova in oljkarstva ter vinogradništva. Ribiči so bili organizirani v bratovščine, ki so skrbele za pravila ulova in prodajo rib.

Najbolj znana riba izolskega morja je bila – in je tudi ostala – sardela, ki je hranila generacije domačinov in bila ključna za trgovino z notranjostjo. V 19. stoletju so v Izoli začeli delovati prvi obrati za ribje konzerve, med njimi znamenita Ampelea, ki je do 50. let 20. stoletja zaposlovala več sto ljudi ter povezovala ribiče, delavke v tovarni in trgovce.

Po drugi svetovni vojni je ribištvo ostalo pomembna dejavnost, a je z industrializacijo, razvojem turizma in še kakšnega razloga začelo izgubljati gospodarsko prevlado. Danes v Izoli deluje le še nekaj profesionalnih ribičev, tradicija pa se ohranja skozi društva in z oživljanjem obrti, kot sta krpanje mrež ter gradnja in obnova starih lesenih bark. A dediščino in spomin na ribištvo gotovo najbolj ohranja prav prireditev Ribiški praznik.

Dediščina še živi

Letos je bilo staro ribiško izročilo najopaznejše na malem ribiškem pomolu, kjer se je tradicija srečevala z radovednostjo obiskovalcev. Medtem ko so se otroci učili razlikovati med sardelo in papalino, so starejši ribiči pripovedovali zgodbe iz življenja na morju. »Včasih smo na morju preživeli po več dni skupaj,« je dejal eden od upokojenih ribičev. »Danes je drugače, a je lepo, da se otroci naučijo, kako se čisti riba – tako tista ujeta kot tista na krožniku.« Obiskovalci so lahko opazovali, kako se plete in krpa ribiška mreža. To spretnost obvlada redkokdo iz mlajše generacije. Mnogi so želeli poskusiti tudi sami, a se je hitro pokazalo, da to zahteva veliko potrpljenja in spretne prste.

V stari mandrač so vplule stare ribiške barke, obiskovalci pa so izvedeli, kako se jih vzdržuje. Seznanili so se tudi z najbolj priljubljenimi jadranskimi ribami, ogledali so si modele bark ter poskusili ribje namaze, paštete, konzervirane ribe in druge izdelke ribje predelave. Za otroke so nastopili Ribič Pepe in ribice Jadrana, najmlajši pa so lahko sodelovali tudi v ustvarjalni nalogi Prinesi svojo risbico ribico. Na morju so potekale veslaške in jadralne regate in izvedli so tudi krst mladih izolskih športnih ribičev, jadralcev in veslačev, tako da so jih s pomola metali v morje.

Z vonjem po morju

Čeprav so sardele, kalamari in klapavice na buzaro stalnica praznika, so letos precej zanimanja poleg stojnic poželi tudi tovornjački s hrano. Pred enim je dišalo po napolitanski pici, pred drugim po palačinkah, tretji je ponujal fritule in kroštole, preostali pa vrsto drugih istrskih specialitet. Stregli so osvežilno limonado, sladice, grapo, malvazijo, refošk …

Obiskovalci so se lahko sprehodili med stojnicami istrske tržnice, pokušali oljčno olje, vino in pršut. »To je res posrečena novost in nekaj za tiste, ki niso največji ljubitelji rib,« je komentirala obiskovalka iz Ljubljane. Obilo zabave, začinjene z značilnim primorskim humorjem, in seveda poln krožnik morskih jedi, je recept, ki v Izolo že desetletja privablja turiste z vseh koncev. Ko se je spustila noč, pa se je mesto spremenilo v veliko glasbeno prizorišče, kjer so se družili pozno v noč.

Na Lonki sta nastopila Miran Rudan InDesign in Alfi Nipič, na Velikem trgu pa je Rudi Bučar z Bando poskrbel, da je zapelo celo nabrežje. »To je pravi praznik – domačini, turisti, vsi skupaj rajamo,« je dejal obiskovalec iz Kopra. Drugi večer so na oder stopili Kingston, Klapa Sol in Primorski fantje ter zabavali množico vse do druge ure zjutraj.

Ko se je nad Izolo spustil večer, se je mesto spremenilo v živahno glasbeno prizorišče. FOTO: Janez Kočar

Izvedli so tudi krst mladih ribičev, jadralcev in veslačev, tako da so jih s pomola metali v morje. FOTO: Janez Kočar

Maketarji so razstavili svoje modele že pozabljenih ribiških in drugih bark. FOTO: Janez Kočar

Otroci so uživali v obmorskem zabavišču. FOTO: Janez Kočar

Obilo zabave je v Izolo privabilo več kot 40.000 ljudi. FOTO: Janez Kočar