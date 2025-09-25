Janez Janša nasmejan do ušes! Uganete, kaj je razlog? (VIDEO)

Pred dnevi smo že poročali, kako predsednik SDS Janez Janša na omrežjih deli fotografije, kjer pozira z mladimi Slovenkami in Slovenci. Na ta način prvak opozicije opozarja na demografsko krizo v Sloveniji.

Ne le demografija, predvsem 400 novih članov SDS

Seveda pa demografija ni edini razlog. Šef SDS se seveda rad pohvali, kako zelo narašča število članov njegove stranke.

Nedavno je tako zatrdil, da se jim je v minulem tednu pridružilo skoraj 400 novih članov in članic. Tokrat pa je delil posnetke iz sprejema za nove člane na Sveti Ani.

Na sprejemu novih članov v Sveti Ani več ljudi kot na sobotnem kongresu Svobode.

»SDS je tudi stranka slovenske pesmi in besede. Vabljeni, Slovenija vas potrebuje,« je ob tem še malo agitiral predsednik SDS.