Janez Janša nasmejan do ušes! Uganete, kaj je razlog? (VIDEO)

Galerija
Pred dnevi smo že poročali, kako predsednik SDS Janez Janša na omrežjih deli fotografije, kjer pozira z mladimi Slovenkami in Slovenci. Na ta način prvak opozicije opozarja na demografsko krizo v Sloveniji.
Seveda pa demografija ni edini razlog. Šef SDS se seveda rad pohvali, kako zelo narašča število članov njegove stranke.
Nedavno je tako zatrdil, da se jim je v minulem tednu pridružilo skoraj 400 novih članov in članic. Tokrat pa je delil posnetke iz sprejema za nove člane na Sveti Ani.
Na sprejemu novih članov v Sveti Ani več ljudi kot na sobotnem kongresu Svobode.
»SDS je tudi stranka slovenske pesmi in besede. Vabljeni, Slovenija vas potrebuje,« je ob tem še malo agitiral predsednik SDS.