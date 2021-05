Lepa Vida oživela v filmu dolenjskih dijakov

Dijaki zaključnega letnika na Ekonomski šoli Novo mesto, ki obiskujejo smer medijski tehnik, so se ob zaključku leta lotili zahtevnega podviga. Posneti film. Čeprav je njihova produkcija finančno daleč od hollywoodskega blišča, pa zagnane mladostnike, ki enakovredno zastopajo kraje jugovzhodne Slovenije, od Krškega, Dobove, Novega mesta in Brežic, povezuje in iz povprečja dviga znanje, ki so ga načrpali skozi leta šolanja. Domen je bil snemalec, preleviti se je moral tudi v igralca.Ekipa filmarjev, ki jo sestavljajo Žiga Jagodič, Nick Urek in Luka Cigale, v razširjeni sestavi pa še Domen Zupa...