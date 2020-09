Lepa Julija dosegla svetovno slavo: tako poročajo o njej v tujini

Sodba v zadevi odrezana roka, Julija Adlešič, Ljubljana, 11. 9. 2020. FOTO: Marko Feist

Šokirani in pretreseni

Julija na sodišču. FOTO: Marko Feist

S prevaro do denarja



V petek je sodišče 22-letni Juliji Adlešič prisodilo dve leti zapora, njenemu partnerju Sebastienu Abramovu pa tri leta. Sodišče je razsodilo, da si je Adlešičeva namerno odrezala roko, da bi s tem pridobila denar od zavarovalnice zase in za partnerja. Za krivega je spoznalo tudi Abramovega očeta Gorazda Colariča in ga pogojno obsodilo, mamo Tinko Huskić Colarič pa je sodni senat oprostil.



Sodba še ni pravnomočna, so pa zagovorniki obtoženih že napovedali, da se bodo pritožili.