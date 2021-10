Lepa in sodobna, a znova pretesna

OKTOBER JE za občino Brežice in njene občane praznični mesec. To je mesec, ko v spomin na ustanovitev Brežiške čete v letu 1941 praznujejo občinski praznik. Tudi letos so se v njegovo počastitev zvrstili številni dogodki, med drugim je bilo slavnostno na Osnovni šoli Brežice, ki je v četrtek zaznamovala pol stoletja šolske stavbe na Levstikovi ulici 18, pet let sodelovanja v vseslovenskem gibanju Rastoča knjiga in 30 let samostojnosti Republike Slovenije. Dan pozneje so na Trgu Jožeta Toporišiča v Brežicah svečano odkrili Obelisk zmage 1991, ki so ga postavili v spomin na boje za osamosvojitev Slovenije, in sicer na pobudo Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Brežice.

Brežice in z njo dobrih 800 učencev so torej pred pol stoletja dobili novo šolo, sodobno, s specializiranimi učilnicami, v stavbi so dobili celo zobozdravstveno ambulanto. »Šolo so zgradili s samoprispevkom, kar je bilo v tistem času nekaj čisto običajnega, kar pomeni, da so naši starši in drugi občani na referendumu odločili, da bodo od svojih dohodkov vsak mesec del denarja namenili za izgradnjo šole. Smo pa lahko takrat z novimi prostori odpravili dvoizmenski pouk, kar je pomenilo veliko olajšanje,« se je spomnila ravnateljica Marija Lubšina Novak, ki je takrat obiskovala šesti razred v šoli na območju, imenovanem Hrastinca. Tu je nekoč na močvirnatem območju rasel hrastov gozd. V njem je brežiška mladež plezala po drevesih in se igrala, 1969. pa so zabrneli stroji. V 80. letih je šolo obiskovalo že več kot 1100 učencev, najnižja številka pa je bila v šolskem letu 2009/2010, ko jih je bilo samo 670. Trenutno jih v Osnovni šoli Brežice znanje nabira 941.

eHrast za uspešne učence

V spomin na številne hraste, ki so nekoč rasli na tem prostoru, so pred petimi leti pred šolo s pomočjo donatorjev prestavili skulpturo, ki so jo v duhu današnjega časa poimenovali eHrast. »Virtualni hrast ponazarja rast in napredek Osnovne šole Brežice. Tudi danes smo na njegove virtualne veje obesili okraske, ki pričajo o najpomembnejših dosežkih učencev in strokovnih delavcev v minulem šolskem letu,« je poudarila ravnateljica. Učenci in njihovi učitelji resnično segajo po najvišjih mestih na vseh področjih, so tudi naj športna šola v kar dveh kategorijah, in sicer med velikimi osnovnimi šolami in šolami s prilagojenim programom, prav tako so med velikimi šolami naj kulturna šola. Brežiška osnovna šola je za izjemne dosežke na področju vzgoje in izobraževanja kar dvakratna dobitnica najvišje državne nagrade na področju šolstva. Tako je leta 1986 prejela Žagarjevo nagrado, drugič pa je najvišjo nagrado Republike Slovenije na področju šolstva prejela leta 2005.

Šola je bila v polstoletni zgodovini deležna dveh obnov. Ene v 80. letih, ko je bil zgrajen prizidek za osnovno šolo s prilagojenim programom, objekt pa so temeljito obnovili tudi leta 2008. »Učenci in zaposleni si želimo tudi tretje prenove. Glede na zdajšnje normative pri oblikovanju oddelkov, glede na predmetnik, ki omogoča učencem bogato izbiro izbirnih predmetov in pestrih vsebin v okviru razširjenega programa, nam zmanjkuje prostora. Dva oddelka tretjega razreda morata imeti že tretje leto pouk zunaj matične stavbe, zato se že zastavlja vprašanje, kako naprej. In to je zgodba za nov čas, za novih 50 let,« je še povedala ravnateljica. TANJA JAKŠE GAZVODA