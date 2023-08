Lep poklon: zlatomašniku postavili kar 30-metrski mlaj

V Šempetru v Savinjski dolini je bilo v minulih poletnih dneh nadvse slovesno. S številnimi prireditvami so se poklonili krajevnemu prazniku, za dodatno popestritev pa so poskrbeli tudi v župniji, kjer so z več dogodki počastili župnika Mirka Škofleka ob 50-letnici mašniškega delovanja. Na slavnostni seji KS Šempeter je prejel tudi naziv častnega krajana skupnosti Šempeter.

Na obhajanje zlate maše so se že dolgo pripravljali v okviru Župnijskega pastoralnega sveta Šempeter in ključarjev, vabljeni so bili vsi: krajevna skupnost s predsednikom Mitjo Tavčerjem, društva, krajani, župan občine Žalec Janko Kos in drugi. Dogajanje so simbolično začeli na praznik sv. Petra in Pavla s slovesno mašo, ki jo je vodil dekan žalsko-braslovške dekanije mag. Srečko Hren, župnik v Preboldu ob somaševanju dveh letošnjih zlatomašnikov Draga Svetka in domačega Škofleka. Oba izvirata iz polzelske župnije in sta tako rekoč odraščala skupaj in bila sošolca od osnovne šole pa do nove maše, ki sta jo v istem kraju sicer obhajala ločeno.

Takšno postavljanje je zelo zahtevno. FOTO: Darko Naraglav

Steber skupnosti

Ker je župnik Škoflek v kraju zelo priljubljen in trden steber krajevne skupnosti, tudi nekdanji dekan žalske dekanije, so organizatorji pripravili obsežnejše praznovanje. Vsakoletni sveti maši s somaševanjem ob farnem zavetniku sv. Petru in bogati pogostitvi, ki jo pripravijo župljani sami, so letos dodali še ročno postavitev skoraj 30 metrov visokega mlaja.

Kot nam je povedala članica ŽPS Darja Čop Sedminek, sta organizacijo postavitve, vse od izbire podarjene smreke v gozdu, podiranja te, prevoza do cerkve ter postavitev ob pomoči močnih fantov in mož imela v rokah ključar Boštjan Razboršek in član župnijskega pastoralnega sveta Dani Gačnik. Opremo za dvig, drogove, povezane z vrvjo, in samo dviganje pa so zaupali izkušenemu Janezu Osetu, hmeljskemu starešini iz Drešinje vasi, ki je letos že četrtič postavil mlaj na star način. Vsekakor je to zahtevno in nevarno opravilo, ki zahteva veliko znanja in usklajevanja, ogledali pa so si ga številni krajani, vključno z vsemi tremi duhovniki. Po dobre pol ure dvigovanja je mlaj pokončno stal, vsi pa so bučno zaploskali in se nato predali prijetnemu druženju ob kulinaričnih dobrotah in pijači.

Pripravil je tudi prve jaslice v jami Pekel.

Še mnogo bolj slovesno, pestro in doživeto pa je bilo na tem prostoru pri cerkvi sv. Petra teden dni kasneje, ko je potekala zlata maša. Udeležba je bila izjemna, cerkev in šotor sta bila nabito polna. Velik odziv krajanov so dopolnili še iz sosednjih vasi, številen je bil tudi obisk KS in društev. Mašo v zelo lepo okrašeni cerkvi sta obogatila sodelovanje laikov in veličastno prepevanje združenega, več kot 50-članskega cerkvenega zbora.

Veselo razpoloženje ob glasbeni spremljavi ansambla Slovenski pjebi so pospremile besede slavljenca ob krajšem programu, ki so mu dali pečat pevci Moškega pevskega zbora Savinjski zvon in pevci iz Majšperka, kjer je bil Mirko Škoflek župnik pred prihodom v Šempeter. V rodni Savinjski dolini, v Šempetru, je že od leta 1986 in živi za kraj in njegove prebivalce. Njegova vrata so odprta za verne in neverne, zato je tudi tako priljubljen, kar dokazuje tudi tako obsežna proslava ob zlatem jubileju v Šempetru kot tudi na ponovitvi zlate maše v rodni župniji na Polzeli, kjer sta somaševala s sošolcem Svetkom.

Še malo in mlaj bo stal v tri metre globoki luknji, sledita še učvrstitev z velikimi lesenimi zagozdami in zasutje z zemljo. FOTO: Darko Naraglav

Obožuje glasbo

Škoflek se je takoj po prihodu v Šempeter pred 37 leti s sodelavci lotil prenove župnijskih prostorov in cerkve. Danes so krajani ponosni na lepo urejeno središče kraja s cerkvijo in Petrovim trgom. Čudovita sta tudi župnišče in park pred njim. V gospodarskem poslopju je z župljani uredil veroučno učilnico, dvorano in pevsko sobo za potrebe pastoralnega dela, druženja, rekreacije in delovanja raznih skupin.

Škoflek je tudi velik ljubitelj glasbe in zborovskega petja. Že prvo leto je ustanovil župnijski pevski zbor, ki ga vodi še danes. Spodbujal je mlade k sodelovanju, orglanju in ustanavljanju novih zborov. Župnija ima danes štiri zbore. Pod njegovim okriljem so se začele revije cerkvenih pevskih zborov v Žalski dekaniji. Je tudi soustanovitelj moškega zbora Savinjski zvon. V njem je nekaj časa tudi sam pel. Z veseljem mu je odstopil prostore za vajo. Za slovesnejše bogoslužje je v njegovi organizaciji župnija razširila kor in pridobila nove mogočne orgle.

37 let je že v Šempetru.

Škoflek je, kot pravijo župljani, tudi katehet z veliko začetnico. Zelo veliko si prizadeva za otroke in mladino. Rad se pošali, a pričakuje tudi red. Otroci si ga bodo še posebej zapomnili po nagradnih lizikah ob iskanju po Svetem pismu in vsakoletnem končnem izletu devetošolcev v Gardaland. Pa tudi po tem, kako so se pred veroukom lovili na vrtu in božali njegova simpatična kužka ter po vsakoletnem oratoriju na župnijskem dvorišču.

Postavitev so spremljali trije duhovniki, z leve zlatomašnik Drago Svetko, domači zlatomašnik Mirko Škoflek in dekan mag. Srečko Hren. FOTO: Darko Naraglav

Krajani se spomnijo, kako je Škoflek pred leti z mladinsko skupino in takrat delujočimi zbori in v sodelovanju s turističnim društvom pripravil prve jaslice v jami Pekel. Zaradi množičnega obiska so se pozneje odločili za drugačno postavitev, jaslice v jami pa so postale tradicionalni božični dogodek, ki je privabljal ljudi iz vse Slovenije. Z veseljem vodi dve zakonski skupini in svetopisemsko. Župljane vsako leto popelje na večdnevna romanja v tujino, vsak teden ga lahko slišimo tudi na radiu Celje, kako z duhovno mislijo opogumlja in navdihuje bolnike ter druge poslušalce. Zaradi vsega tega si krajani iskreno želijo, da bi bilo še dolgo tako in da bi skupaj z njim lahko preživeli še veliko lepih trenutkov.

Sledilo je veselo druženje ob dobrotah. FOTO: Darko Naraglav

Mirko Škoflek med obredom zlate maše. FOTO: Darko Naraglav