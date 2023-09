Leon je razveselil puconske malčke

V okviru projekta skrbi za varnost otrok v prometu je Pasavček obiskal in pospremil v šolo otroke z OŠ Puconci. Zelo so se ga razveselili, on pa jih je poučil tudi o primernem in varnem vedenju na avtobusu, nato jih je obiskal v učilnicah.

Zbrane je nagovoril ravnatelj OŠ Puconci Štefan Harkai, župan občine Puconci Uroš Kamenšek pa je otroke »pooblastil«, da smejo opomniti in opozoriti starše in skrbnike v primeru, da se v avtomobilu ne bi pravilno pripeli. Dragica Sternad Pražnikar iz AVP je predstavila slogan Srce prometne varnosti smo vsi in poudarila, naj odmeva skozi vse šolsko leto. Za veliko veselje otrok je poskrbel Pasavček, ki ga otroci iz OŠ Puconci dobro poznajo, saj so uspešni v projektu, posebej za tokratni dogodek pa so narisali risbice z motivi Pasavčka in prometne varnosti.

Otroci so se ga zelo razveselili. FOTO: Arhiv

Sodelovali so tudi policisti PU Murska Sobota z medvedkom policistom Leonom, predsednik SPV Občine Puconci in redni spremljevalci AVP pri varstvu otrok v prometu, prostovoljci ZŠAM, ki so opozarjali z varnostnimi sporočili Javne agencije za varnost prometa.