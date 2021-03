Leon in Mitja sta naj zdravstvena delavca (FOTO)

Mitja Domonkoš. FOTO: Jure Zaunikar

Koronavirusna bolezen je lani upočasnila svet, v prvi vrsti boja z nevidnim sovražnikom pa so stali in še vedno stojijo zdravstveni delavci. Ti so se nemalokrat znašli na robu moči, ko so pacientom tako ali drugače pomagali prebroditi težke čase bolezni. Lokalna medijska hiša Vestnik je zato z akcijo Pomurski zdravstveni delavec 2020 želela vsem nameniti posebno pozornost, bralce tiskane izdaje in uporabnike spletne strani vestnik.si pa pozvala h glasovanju za tistega človeka, ki jim je najbolj pomagal, da so lažje prestali stisko in premagali bolezen.In ti so v kategoriji družinski zdravnik največ glasov namenili, dr. med., specialistu družinske medicine, v kategoriji medicinska sestra oziroma zdravstveni tehnik pa je največ glasov prejelLeon Köveš od jeseni 2018 deluje kot specialist družinske medicine, slabi dve leti ima ambulanto v Zdravstvenem domu Murska Sobota. Po študiju na ljubljanski medicinski fakulteti se je vrnil v Prekmurje in odločitve, da bo delal v domači regiji, nikoli ni obžaloval. Kaj poleg strokovnega znanja navaja kot najpomembnejše lastnosti družinskega zdravnika? »Vsi zdravniki imamo strokovno podkovanost, sploh v družinski medicini pa je treba znati, ob tem da pacientu pomagaš, tudi prisluhniti, ga včasih potolažiti, mu verjeti, ko ima težave. Imeti moraš sposobnost empatije in pacient ne sme biti zgolj številka.«Družinski zdravnik poudarja, da je v zadnjem času najhujšo stisko zaznal pri starejših, sploh pri tistih, ki so živeli sami, niso mogli v drugo občino, imeti stikov z otroki, vnuki in niso vešči komunikacijskih sredstev. »Nikomur ni bilo lahko, ampak zdi se mi, da so mlajše generacije lažje ohranile stike s prijatelji prek modernih komunikacij, starejši pa so bili zaradi tega prikrajšani. Zaradi tega smo v ambulanti prejeli kak klic več, da so z nami navezali stik in smo jih vsaj malo potolažili.«Mitja Domonkoš je junija 2019 začel delati v skupni psihiatrični obravnavi v ZD Murska Sobota, ko pa se je lani spomladi začel prvi val epidemije in so vzpostavili ambulanto za covid 19, so ga vključili v novo ekipo. »Na začetku so bile nočne izmene kar hude, veliko ljudi je zgrabila panika. Zvečer so dobili pozitiven rezultat, ponoči pa klicali, da jim razbija srce, da se jim dviga tlak. Težave niso bile toliko posledica covida, bolj strahu in panike. Seveda imajo še zdaj veliko vprašanj, ampak zdaj se že več ve o virusu in tudi mi imamo več izkušenj, zato nam je lažje odgovarjati in svetovati,« pojasnjuje Mitja. »Odlična ekipa smo, povezani in drug drug drugemu pomagamo. Zelo rad hodim v službo.«V kolektivu pa se znajo tudi pošaliti in se tako z nasmehom vrniti na delo. »Meni 12 ur mine, kot bi mignil. Še po tako dolgem delovniku ne greš takoj domov, ampak pomagaš, če kdo kaj potrebuje, ali pa samo malo skupaj posedimo. Naše delo je bilo v preteklih mesecih zelo zahtevno, a smo ob takih sodelavcih in takem sodelovanju veliko lažje šli skozi vse. Če je dobra ekipa, se to čuti navzven,« je še pristavil.