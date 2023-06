Lekcija za bodoče veterinarje: urejena kmetija, zadovoljne krave (FOTO)

Da je veliko znanja mogoče pridobiti na terenu oziroma v praksi, ne samo v izobraževalnih in raziskovalnih ustanovah, potrjujejo tudi bodoči veterinarji, ki obiskujejo veterinarsko fakulteto v Ljubljani.

Na severovzhodu Slovenije je veliko lepo urejenih kmetij.

Pod vodstvom doc. dr. Jožice Ježek in prof. dr. Jožeta Stariča je namreč skupina 49 študentov petega letnika opravila terenske vaje na območju Prlekije in Slovenskih goric, kjer so jih najprej gostili v Veterinarski ambulanti Šantl v Bolehnečicih pri Sv. Juriju ob Ščavnici. V okviru terenske vaje so študentje z Miranom Lešnikom iz Veterinarske ambulante Šantl obiskali tri govedorejske kmetije, dve kmetiji, na katerih proizvajajo mleko, in pitališče govedi.

Vse v hlevu deluje

Dan je bil po dolgem deževnem obdobju prijetno sončen in topel, pravšnji za terenske vaje. Najprej so obiskali kmetijo Mirana Lovreca na Gibini pri Vitomarcih, kjer je goste iz Ljubljane sprejel vodja poti, veterinar Lešnik, in jim zaželel poučno izkušnjo. »Gostitelj Lovrec nam je povedal, da je bila njegova vizija smotrno preurediti stari hlev v okviru zmožnega: v hlev na prosto rejo, z robotsko molžo, udobnimi ležišči in nazadnje s cevnim prezračevalnim sistemom. Vse v hlevu deluje, kar potrjujejo tudi zadovoljne krave, ki so radovedno pozirale študentom. Na kmetiji smo se še okrepčali s slastnimi kvasnicami, ki nam jih je spekla Majda Budja. Na naslednjo kmetijo, last Darka Trbuca iz Grabšincev, smo šli kar peš, saj bi bilo škoda, da ne bi izkoristili čudovitega vremena za prijetno gibanje v naravi,« je potepanje po Prlekiji, Slovenskih goricah in Ptujskem polju predstavil Lešnik, zadovoljen, da veterinarji spremljajo dogajanje na terenu.

Študentje so obiskali tri govedorejske kmetije.

Nadaljeval je: »Študentje so bili vzhičeni, ko so videli neverjetno lepo in pravljično urejeno okolico, na katero je gospodar Darko še posebej ponosen. Posedli so se na tlakovane robnike in se nastavljali prijetnim sončnim žarkom, medtem ko je mladi gostitelj Tilen predstavil kmetijo, na kateri so marljive že tri generacije. Nato je skočil na traktor in šel kosit. Mi smo si ogledali nov hlev, ki je zelo prostoren in zračen. Krave lisaste pasme so zelo lepe in postavne, skratka zdrave. Okrepčali smo se s pijačo in sladicami, sledila pa je malo daljša pot z avtobusom na kmetijo, kjer pitajo bike in telice, in sicer pri Branku Klemenčiču v Novi vasi pri Ptuju. Na kmetiji redijo 300 pitancev in se ukvarjajo s strojnimi storitvami. Na koncu smo se posladkali in popili nekaj rujnega.«

Študenti so bogatejši za čudovito praktično izkušnjo. FOTOGRAFIJE: Miran Lešnik

Veselijo se, da bodo nekoč delali v tako urejenem okolju.

Sledila je vrnitev v Bolehnečice, kjer so si študentje ogledali Veterinarsko kliniko Šantl in domače živali, majhne in velike. »Druženje smo zaokrožili na kmečkem turizmu Darinke Kolar v Logarovcih, kjer so nam postregli z okusnim domačim kosilom in žlahtno kapljico. Upam, da so bili študentje in profesorji zadovoljni z videnim. Povabili smo jih, da se še kdaj vrnejo, na prakso v Veterinarsko ambulanto Šantl ali pa samo na obisk in kavo,« je še dodal Lešnik.