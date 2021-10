Lejko Zupanc razkrila, kaj jo skrbi: Smo na robu zbogljivosti

Ob vse slabših epidemioloških podatkih so razmere na Infekcijski kliniki v Ljubljani resne. »Trenutne razmere so nekje na robu zmogljivosti, ki smo jih predvideli za covidne bolnike, tako v enoti intenzivne terapije kot tudi na navadnih oddelkih. Če se bodo ti trendi nadaljevali, bo verjetno treba še povečati kapacitete. Se pa moramo zavedati, da vsako povečanje kapacitet gre na račun necovidnih bolnikov, zlasti tistih, ki niso tako zelo ogroženi,« je v pogovoru za Odmeve dejala vodja infekcijske klinike Tatjana Lejko Zupanc.

Na navadnih oddelkih je približno 67 odstotkov bolnikov starejših od 61 let, v enoti intenzivne terapije pa je to razmerje slabše. »Polovica mlajših, polovica starejših od 61 let. K sreči pa zdaj v najmlajši starostni skupini nimamo pacientov, torej ta hip nimamo otrok. V starostni skupini od 31 do 40 let je razmeroma malo bolnikov, ampak žal tudi v tej skupini so,« je povedala.

Povedala je še, da trenutno najbolj zbolevajo skupine, za katere vedo, da večinoma ne potrebujejo bolnišničnega zdravljenja, če pa ga že, pa velikokrat ne traja dolgo. »Seveda imamo vedno kakšno izjemo in žal te izjeme potem končajo na enoti intenzivne terapije, nekateri potrebujejo tudi zunajtelesni krvni obtok, da dovajamo kisik. To so sicer bolj izjeme, ampak vidimo trende zniževanja starosti bolnikov, ki potrebujejo najbolj invazivno podporo.«

Skrbijo jo prazniki

Razloge za širjenje epidemija pri nas vidi v tem, da je delta bolj kužna. Dodaja, da so pričakovali, da se bo virus širil, saj smo zaradi hladnega vremena več v zaprtih prostorih in je manj zračenja. Ob tem še omeni šole, začetek študija na univerzah, kulturni in športni dogodki, na katerih tudi prihaja do tesnih stikov. »Pa malo premalo upoštevanja tega, kar pravzaprav govorimo že celotno epidemijo: da je dobro, da imajo ljudje, ko so v tesnem stiku, na sebi masko. Če je le mogoče, naj bo razdalja med ljudmi vseeno nekoliko večja, kot smo običajno vajeni. Mene osebno – pa tudi moje kolege – skrbijo prazniki. Vemo, da je to priložnost, ko se ljudje zberejo v večjem številu, ko se ljudje dobivajo na pokopališčih ali ob mogoče še kakšni drugi priložnosti.«

Svetuje, da se držimo nefarmakoloških ukrepov, saj je to pravzaprav edino, kar lahko naredimo.