Lejko Zupančeva: Če se ne bomo precepili, se covida ne bomo znebili do 1. maja

»Stanje je resno. Iz dneva v dan zagotavljamo potrebno število postelj, premeščanje kadra. Nekako smo zamašili vse luknje na navadnih oddelkih, težave so na intenzivni terapiji. Naši zaposleni so pozitivno nastrojeni, a ne morejo več. Ni več prostora za nadure in vse vikende. Upamo na vso pomoč. Zdaj so se vključili tudi kolegi iz drugih kirurških in pediatričnih enot. Jasno je, da nekatere stvari ne bodo mogle teči normalno. Vse kar ogroža bolnike, naredimo in zavedamo, da imamo neke standarde in normative, ki zagotavljajo kvaliteto, a žal ti standardi padajo,« je dejala predstojnica infekcijske klinike Tatjana Lejko Zupanc.

Povedala je, da veliko starejših bolnikov, ki so v bolnišnici niso primarno hospitalizirani zaradi covid pljučnic, temveč zaradi drugih stanj pa so pri pregledu ugotovili, da so okuženi in so zato hospitalizirani na njihovih oddelkih. Glede ukrepov je dejala, da so dobri, če se jih ljudje držijo. »Če se ne bomo precepili, se covida ne bomo rešili do 1. maja. Vrh epidemije se bo raztegnil in prepričana sem, da je to posledica slabe precepljenosti.«

Vodja oddelka intenzivne terapije infekcije klinike Matjaž Jereb je dejal, da se uresničujejo najbolj črne napovedi in da bo do konca novembra preseženo število 400 žrtev. »Število bolnikov na intenzivnih oddelkih je najvišje doslej. Vsak dan sprejmemo med štiri in šest bolnikov, s tem da je povprečna doba ležanja na intenzivnih oddelkih dolga 20 dni.« Pravi, da imajo v tem trenutku sedem prostih postelj, a imajo na oddelkih tudi nekaj bolnikov, ki so z eno nogo že na intenzivnih oddelkih. »V tem trenutku še nismo tako daleč, da bi se morali odločati, katerega bomo priklopili na aparat in katerega ne. Želimo si, da do tega ne bi prišlo. Ne gre samo za priklop na aparat, ampak za oskrbo. Če se bomo znašli v razmerah, v katerih so se znašli v Italiji, ne vem, kako bomo ukrepali.«

Je pa Jereb potrdil, da če ocenijo, da bolnik nima možnosti preživetja na intenzivnem oddelku, ga na intenzivni oddelek ne bodo sprejeli. »Kriterij je enak, kot je bil pred covidom. Vsi pacienti ne glede na status cepljenja imajo enako oskrbo in dobijo enako pomoč,« je odgovor Jereb na vprašanje, ali imajo cepljeni prednost pri obravnavi pred necepljenimi.