Legendi smučanja zarubili luksuzno vilo (FOTO)

Leta 2018 jo je prodajal za 1,8 milijona evrov, čez slaba dva meseca pa se bo znašla na e-dražbi kranjskega okrajnega sodišča. Govor je o prestižni vili z notranjim bazenom, teniškim igriščem in odbijališčem za golf v Tržiču, v lasti nekdanjega smučarskega asa Bojana Križaja. Kot piše v odredbi o prodaji, je izvršbo sprožilo ljubljansko podjetje Hiša Plus, družba za poslovanje z nepremičninami, in sicer zaradi izterjave 969.373 evrov ter 809.025,99 evra (skupaj 1.778.398,99 evra), z zakonskimi pripadki. Piše še, da vrednost nepremičnin, ki se prodajajo v celoti, znaša 1,306.000 evrov: »I...