Legendarno slovensko podjetje bo odpuščalo! Sledijo velike spremembe

V družbi Nama za prihodnje leto napovedujejo začetek obsežne arhitekturne prenove, s čimer želijo veleblagovnico v središču Ljubljane spremeniti v sodobno nakupovalno središče. Ob tem nameravajo opustiti trgovinsko dejavnost v hčerinskem podjetju Nama IN ter odpustiti delavce. Odprtje prenovljene Name je načrtovano za jesen 2026.

»Prenova bo obsegala celovito preobrazbo prostora in stavbe, ki jo bo spremenila v sodobno nakupovalno in družabno središče z modnimi, gastronomskimi in drugimi vsebinami, ki podpirajo novodoben življenjski slog,« so v sporočilu za javnost napovedali v Nami.

Prenova Name. FOTO: Nama / Delo

V okviru strateških sprememb nameravajo opustiti trgovinsko dejavnost v hčerinskem podjetju Nama IN, zaposlenim pa si bodo prizadevali »nuditi vso potrebno oporo v sodelovanju s sindikati in zavodom za zaposlovanje pri iskanju nove zaposlitve«.

Prenova v več fazah

Projekt prenove bo potekal v več fazah. Priprave in načrtovanje so že stekli, čez okvirno leto dni pa bodo veleblagovnico začasno zaprli. Takrat bodo stekla gradbena dela, odprtje prenovljene Name pa je načrtovano za jesen 2026.

»Transformacija bo temelj za boljšo poslovno učinkovitost in dolgoročno finančno stabilnost, kar je ključno za trajnostno rast in razvoj podjetja v prihodnosti,« so zapisali v Nami.

Nama je sicer od letošnje pomladi v lasti nemškega nepremičninskega sklada KGAL, ki je v Sloveniji skupaj z Zavarovalnico Triglav tudi lastnik družbe za upravljanje z nepremičninami Trigal.