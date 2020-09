Legendarni slovenski radio ugaša oddajnike

»Radio Študent z veliko žalostjo sporoča, da nam bijejo zadnje ure. Dobesedno. Nevzdržna situacija nas je pripeljala do roba. Konec bomo pospremili z ekskluzivnim živim programom umiranja,« so sporočili svojim poslušalcem z legendarnega Radia Študent, ki je začel oddajati svoje valove že leta 1969.



Seveda se je pod objavo zvrstilo kar nekaj komentarjev, ki so jezno hiteli iskati krivca za dogodek. Drugi pa so razkrili, kaj se bo v resnici zgodilo z radiem.



Za pol ure bo oddajanje prekinjeno, ker na radiu menjajo radijsko frekvenco, potem pa bo deloval normalno. So pa na radiu modro izkoristili dogodek in iz tega naredili šov. Res pa je, da bo pol ure prek radijskega sprejemnika nemogoče poslušati legendarni radio, kjer so se kalila številna znana imena.



Radio Študent sicer oddaja program po radijskih valovih in spletu vse dni v letu. Leta 2010 se je oddajni čas živega programa razširil z oddajanjem jutranjega programa od 7. do 11. ure od ponedeljka do petka, kar pomeni, da se je v teh dneh t. i. živi program povečal na 17 ur dnevno. Preostali del programa predstavljajo ponovitve oddaj in glasba.