Njeni rdeči salonarji v muzeju! Zverova žena: »Razstavlja se umazane čevlje “kar neke” ženske. Ogabno« (FOTO)

Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič s svojim slogom obnašanja, vodenjem sej parlamenta in oblačenjem znova in znova vzbuja pozornost. Spomnimo, ko je bila nedavno v Dubrovniku so omrežja gorela ob kritikah njenih oblačil.

A še posebej je znana po, zdaj že lahko rečemo, rdečih čevljih, ki so postali sinonim za šefico DZ že ob nastopu funkcije, ko si je za imenovanje obula rdeče lakaste salonarje.

No, zdaj so celo dobili prostor v muzeju. Kot so sporočili iz Tržiškega muzeja, tam novem hranijo par čevljev predsednice Državnega zbora. »Čevlje je muzeju podarila 18. aprila 2025, ko je bila slavnostna govornica na Državni proslavi ob dnevu upora proti okupatorju v Tržiču,« so dodali.

»Razstavlja se umazane čevlje “kar neke” ženske. Ogabno«

Odločitev Tržiškega muzeja o hrambi čevljev prve med poslanci in odločitev, da bodo razstavni predmet, pa vsem ni všeč.

Andreja Valič Zver in Milan Zver. FOTO: Zaslonski Posnetek

Tako je Andreja Valič Zver, žena evropskega poslanca Milana Zvera, sicer pa tudi zgodovinarka in političarka zapisala: »Muzej slovenske osamosvojitve je Golobova vlada brezsramno ukinila. Obenem pa Tržiški muzej, ki se financira z denarjem davkoplačevalcev, razstavlja umazane čevlje “kar neke” ženske. Ogabno«