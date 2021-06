Legendarni Dušan Srečnik za vedno zaspal

»Sporočamo žalostno vest, da je za vedno zaspal naš kolega in prijatelj, gorski reševalec in alpinist. (1949–2021),« začenjajo žalostno novico v javni skupini Gorska reševalna služba Tržič. Svojci se bodo od njega poslovili v ožjem družinskem krogu, njegov pepel pa bodo raztresli po kotičkih, kjer je bil najraje. Cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.Mnogi se pod razkritjem novice o njegovem slovesu poslavljajo od 73-letnika, svojcem pa izrekajo sožalje. », hvala za vse svoje znanje in nesebično pomoč. Naj ti bo lahka zemljica naša. Sožalje svojcem,« se glasi eden od številnih zapisov.Pred nedavnim je naša novinarkalegendarnega alpinista obiskala. Skupaj sta obujala spomine na preteklost, med drugim ji je član znamenite odprave na naš prvi osemtisočak Makalu dejal: »Ja, to so bila tržiška leta, bili smo res špica. Kakšni nori časi, nobena stena ni bila varna pred nami. Kako smo bili naviti! Vsak vzpon smo znali tudi primerno proslaviti, ampak že naslednji dan smo spet kaj dobrega zlezli.« Več o tem v članku Po poroki alpinizem zamenjal za petje