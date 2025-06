Legendarna slovenska zdravnica ni skrivala čustev:»To je trenutek, ki ga človek doživi le enkrat« (VIDEO)

V Ljubljani so položili temeljni kamen za novo kliniko za infekcijske bolezni in vročinska stanja ter novo gastroenterološko kliniko. Generalni direktor Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana Marko Jug je ob tem dejal, da s tem izjemno velikim projektom pridobivajo najmodernejšo bolnišnico za najtežje bolnike, v njej pa bo 200 novih postelj.

Projekt celovite izgradnje infekcijske klinike obsega dve fazi, stavbe pa bodo med seboj povezane. Prva faza bo dograditev infekcijske klinike UKC Ljubljana, druga pa nova gastroenterološka klinika in nadomestna gradnja infekcijske klinike. Gradnja prve faze se je sicer začela aprila 2024 in bo predvidoma zaključena v letu 2027. Takoj po zaključku prve faze pa se bo začela gradnja druge. Celotno dokončanje projekta je predvideno do leta 2030. Vlada je na današnji dopisni seji v načrt razvojnih programov za obdobje 2025-2028 uvrstila nadomestno gradnja infekcijske klinike, torej fazo dva. Ta faza bo obsegala rušitev obstoječe stavbe infekcijske klinike, novogradnjo nadomestnega objekta v velikosti 15.248 kvadratnih metrov in nabavo nove medicinske, splošne ter pohištvene opreme. Ocenjena vrednost druge faze znaša 69,3 milijona evrov z DDV. Skupna vrednost projekta pa znaša 225 milijonov evrov.

»Tukaj se bodo zdravili najtežji bolniki na gastroenteroloških oddelkih, potekalo bo zdravljenje raka, na infekcijskih oddelkih pa najbolj kužni bolniki, kjer jim bomo zagotavljali možnosti izolacij, ki jih samo redki centri v Evropi,« je poudaril Jug.

Predsednik vlade Robert Golob je ob odkritju temeljnega kamna spomnil, da je pandemija covida-19 pokazala občutljivost družbe na nove izzive. Meni, da bo nova infekcijska klinika temelj, na katerem bodo lahko gradili odpornost celotne družbe v prihajajočih časih. »S to investicijo bomo odpravili svoj dolg do bodočih bolnikov, ki se bodo nekoč znašli v podobni situaciji, kot smo bili v letih 2021 in 2022,« je dejal.

»To je trenutek, ki ga človek doživi le enkrat«

Izrazil je zadovoljstvo, da so projekt pred časom spremenili in vanj vključili tudi gastroenterološko kliniko. »Ta del se mi zdi izjemno pomemben, ker se ravno na gastro oddelku srečujete z bolniki, ki so najbolj občutljivi in najbolj ranljivi. Zaradi tega je toliko bolj pomembno, da se tudi na tem področju zagotovi primerne prostore, da se zagotovi varnost tako osebja kot tudi bolnikov in čim boljša oskrba,« je poudaril Golob.

Prva faza investicije je vredna 156 milijonov evrov, manjkajoča sredstva poleg denarja iz evropskega načrta za okrevanje in odpornost pa je po Golobovih besedah zagotovilo ministrstvo za zdravje. Dodal je, da je zdravstvo bila, je in bo prva prioriteta te in naslednje vlade.

Nekdanja predstojnica infekcijske klinike UKC Ljubljana Tatjana Lejko Zupanc je dejala, da je danes dan, ki ga človek verjetno v življenju doživi samo enkrat, ko se mu uresničijo želje in načrti, za katere se je trudil in boril nekaj let. Zato je gradnje zelo vesela in upa, da se bo nadaljevala po načrtu.

Predstojnik infekcijske klinike UKC Ljubljana Matjaž Jereb je spomnil, da ima infektologija tam dolgoletno tradicijo, vsa leta so razvijali stroko, infrastruktura pa temu ni sledila. V prvi fazi bodo pridobili oddelek intenzivne terapije in oddelek intenzivne nege s po 17 posteljami, nov otroški oddelek in oddelek za zelo nalezljive bolezni, ki ga v državi sploh še ni. Ob dokončanju obeh faz računajo, da bodo imeli med 100 in 110 postelj.