Ledeni možje so pohiteli, zelo verjetno se bo v maju spremenljivo vreme še nadaljevalo

V ča­su, ko se vrtovi že ponašajo s cvetočimi lilijami, tu­lipa­ni in dru­gim cvet­jem in je ozrač­je napolnje­no z než­nimi vo­njavami po cvet­licah ter sve­že po­ko­še­ni tra­vi, topli dnevi pa priva­bljajo na pla­n še vse vrste žu­žel­k, je vsakršna ohladitev pospremljena z določenim strahom, predvsem pa mislijo na – ledene može. 12.–14. 5. godujejo ledeni možje. Do­kler ne mi­ne­jo, pravi ljudsko izročilo, so lahko ve­če­ri in no­či še kako hlad­ni. Še vedno nas lah­ko pre­se­ne­ti sla­na, zato imej­te vrtičkarji pri­prav­lje­no kakšno nujno za­šči­to, ko­pre­ne, veje ... Če je namreč pr...