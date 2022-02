Tako odločen in skorajda brezkompromisen napad Rusije na Ukrajino, ki ga je zjutraj v svojem govoru napovedal ruski predsednik Vladimir Putin, je bil za mnoge po svetu pravo presenečenje. Čeprav se je dalo slutiti že pred tremi dnevi, ko je ruski svet za nacionalno varnost dal zeleno luč za priznanje dveh separatističnih ukrajinskih pokrajin na vzhodu države, Donecka in Luganska, pa nihče ni pričakoval, da bo ruski predsednik, za katerega je veljalo, da je dober politični strateg, povlekel tako brezglavo potezo. Je pozabil danes vzeti tableto za normalnost, so se spraševali na nekaterih druža...