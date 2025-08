Lažni dobrotniki trkajo na vrata, Humanitarček opozarja na prevaro: »To nismo mi. Opozorite policijo!«

V Društvu za promocijo humanitarne dejavnosti Humanitarček so te dni prejeli pretresljivo sporočilo prestrašene ženske, ki je želela preveriti, ali se pod podobo njihovih prostovoljcev morda skrivajo tudi zlonamerni nepovabljeni obiskovalci.

Zapis, ki so ga v društvu delili na družbenih omrežjih, govori o dogodku, ki se je zgodil njeni mami. V hišo je brez trkanja ali pozdrava nenapovedano vstopila ženska, ki se je predstavljala kot prostovoljka društva Humanitarček. Prišla je peš, z nahrbtnikom na ramenih. Ko je zagledala fotografijo pokojnega sina gospe, jo je vprašala: »Ali vam je umrl sin?« Ko je dobila pritrdilen odgovor, se je obrnila in brez besed odšla.

Dogodek je pri starejši gospe pustil močan občutek nelagodja, strahu in zmedenosti. Hčerka je društvu zaupala, da njena mama zaradi tega še vedno ne more priti k sebi, obenem pa opozorila, da takšni primeri mečejo slabo luč na organizacijo, čeprav gre očitno za lažno predstavljanje in morebitno prevaro.

Društvo se odzvalo: »To nismo mi. Opozorite policijo!«

V Humanitarčku so odločno zanikali, da bi bil kdorkoli iz njihove ekipe udeležen v opisanem dogodku: »Humanitarčki nikakor ne hodimo takole po hišah, zato previdno,« so zapisali v svojem sporočilu za javnost in pozvali: »Če se vam zgodi kaj podobnega, to TAKOJ prijavite na najbližjo policijsko postajo.«

Previdni naj bodo še posebej starejši, ki so pogosto tarča prevarantov. FOTO: Getty

Strah in nezaupanje v komentarjih

Objava društva je sprožila odzive sledilcev, ki so delili svoje izkušnje in občutke: »Zaklepati se je treba in ne odpirati vrat vsakemu. Nikjer nisi več varen,« je zapisala ena izmed komentatork.

Drugi je delil svojo izkušnjo iz preteklosti: »Tudi jaz sem zbiral prispevke, imel sem mapo dovoljenj in vse papirje, pa me je kljub temu pričakala policija. Na srečo se je vse dobro končalo.«

»Zdaj zaklepam kar naprej – prej stanovanje, zdaj pa hišo. Ziher je ziher,« je razkril nekdo drug.

Pri nenapovedanih obiskih bodite posebno previdni, saj nepridipravi izkoristijo vsako priložnost. Pogosto delujejo v parih, pri čemer eden zamoti stanovalce, drugi pa jih okrade. Previdni naj bodo še posebej starejši, ki so pogosto tarča prevarantov. Pristojne institucije svetujejo, naj občani ne odpirajo vrat neznancem, naj zahtevajo identifikacijo in naj v primeru suma nemudoma pokličejo policijo.

Društvo Humanitarček pa poudarja, da njihovi prostovoljci nikoli ne vstopajo v domove brez predhodnega dogovora in nikoli ne hodijo nenapovedano.