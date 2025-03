»Lažejo vam«! Janša brutalno udaril s plakati po Sloveniji. Ste videli, kdo je na njih?

SDS je Slovenijo razburil s prav posebno plakatno akcijo. Ob cestah so se namreč na reklamnih panojih pojavili plakati z rdečim ozadjem in črno-belimi fotografijami premierja Roberta Goloba, predsednice DZ iz vrst Svobode Urške Klakočar Zupančič, koordinatorice Levice in ministrice za kulturo Aste Vrečko ter poslanke Levice in podpredsednice DZ Nataše Sukič. Plakati so opremljeni tudi z napisom: »Lažejo vam«. Na plakatih ni sicer nikogar iz vrst koalicijske SD.

V SDS dodatnih pojasnil o novih plakatih ne dajejo, saj da na njih piše vse.

SDS Golobovi in Levica očitajo manipulacijo

So se pa nanje odzvali v Gibanju Svoboda in Levici. SDS očitajo manipulacijo ter odgovarjajo, da njihova pretekla ravnanja govorijo sama zase.

V največji vladni stranki Svoboda so v odzivu ostro zavrgli »manipulacije in žaljiv način politične komunikacije, ki ga je sprožila stranka SDS«. »Takšen pristop ne prispeva h konstruktivni politiki, temveč le še poglablja delitve v družbi,« so poudarili.

Medtem je za Levico odziv SDS na njihove kritične izjave glede pokojninske reforme druge vlade Janeza Janše pričakovan.

Obe stranki SDS očitata tudi dvoličnost

»Ko so na oblasti, režejo pokojnine. Ko so v opoziciji, pa igrajo varuhe upokojencev in se smehljajo,« so v pisnem odzivu navedli v najmanjši vladni stranki. V Svobodi pa ocenjujejo, da je SDS tista, ki je znana po svoji nepreverjeni in pogosto zavajajoči komunikaciji ter dolgi zgodovini širjenja napačnih informacij, političnih napadov in nizkotnih obtožb.

Sicer pa so pozvali k politični kulturi in diskurzu, ki naj temelji na resnici in spoštovanju.