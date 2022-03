Laura boljša od zelenega robota (FOTO)

Letos je minilo 110 let, odkar je bil v Ljubljani ustanovljen prvi šahovski klub, Henrik Pfeifer je postal predsednik Ljubljanskega šahovskega kluba. Minuli vikend pa je slovenski šah postavil nov mejnik, prvič v Podalpju sta se pomerila človek in računalnik.

Pozorno je spremljala vsako potezo robota, ki so ga programirali v Novem mestu.

V Novem mestu je bilo v soboto živahno, vse pa v znamenju črno-belih figur. Dolenjci so pripravili odmeven dogodek Šah-mat 4.0 v prostorih Razvojnega centra Novo mesto, moči pa so združili razvojni center, Laboratorij za tovarne prihodnosti, Šahovsko društvo Krka Novo mesto, Šahovska zveza Slovenije in Europe Direct Novo mesto.

Kar 20 zmag in dva remija

»Tudi sama sem velikokrat izgubila, bistveno pa je, da se iz napak kaj naučiš. Ko sem postala svetovna prvakinja, sem odigrala 11 partij, a sem že drugo izgubila, vendar potem vse zmagala. Porazi so dobri, naučiti pa se moraš, kako jih sprejeti,« je med pavzo, te pa ni bilo prav veliko, mednarodna šahovska mojstrica 22-letna Laura Unuk namenila pozornost mladim šahistkam in jim delila nasvete.

Unukova je prišla v Novo mesto, da se udeleži simultanke, to pot je imela na drugi strani deske 22 tekmecev, po skoraj dveh urah pa je na koncu vknjižila 20 zmag in dva remija, najbolj sta ji kljubovala 16-letni Delayl Delić (ŠD Slovenske Konjice) in študent medicine iz Medvod, 20-letni Jure Kobal.

Simultanko je pozorno spremljal šahovski navdušenec Stane Kurent, leta 1980 tudi jugoslovanski prvak v cestni kolesarski dirki.

»Šah igram od 5. leta, zadnjih pet let pa malce bolj intenzivno. Da bi se resneje ukvarjal s tem, pa žal zaradi študija ni časa. A moram reči, da je bila najina igra z Lauro zelo dinamična. Bil sem v priložnosti, da bi zmagal, a tega nisem znal udejanjiti,« je priznal Kobal. »V 7. razredu sem začel igrati šah pri izbirnem predmetu. Imel sem zelo dobrega učitelja Davida Voha, ki mi je podaril knjige s šahovsko vsebino, od takrat ga zelo pogosto igram. Vesel pa sem, da sem se lahko v Novem mestu srečal z Lauro Unuk, ki je razkrila, kako trenira, kako napreduje. Svetovala mi je, da moram veliko delati na taktiki, otvoritvi, ne smem pa pozabiti na psihološko pripravo in nikoli ne smem biti pod pritiskom, če igram proti boljšim,« pa je za Slovenske novice dodal 16-letni Delić.

Prve vtise po igri z dvaindvajseterico je strnila tudi Unukova. »Simultanke imam zelo rada, so pa tudi zelo naporne. Niso mačji kašelj. Z rezultatom sem zadovoljna, zbralo se je veliko ljudi, otrok, vsi so bili veseli, pa tudi nekaj avtogramov sem podelila. Moram pa reči, da je moj zadnji tekmec (Jure Kobal; op. a.) igral res zelo dobro. Sprva je vlekel klasične poteze, potem sem prevzela pobudo in dobila prednost, a sem se potem znašla v težavah. Bil je v prednosti, a mu je malce padla zbranost, zato je bilo fair, da sem mu ponudila remi. Če bi pravilno igral, pa bi zmagal,« je priznala.

Z zelenim suknjičem

Po simultanki je Laura malce zadihala, potem pa se je usedla pred robota, za mizo, pred to zeleno čudo. Prinesli so ji še zelen suknjič. Ekipa okoli Marka Rudolfa, vodje projektov, ji je dala še nekaj navodil in obračun z robotom se je lahko začel. Laura je imela bele figure, robot črne. A to niso bile navadne figure, ampak take domače, slovenske, z zgodovinsko-izročilnim pridihom. V razvojnem centru so s pomočjo oblikovalca Dejana Hudoklina zasnovali figure, izdelali pa so jih s 3D-tiskanjem. Tako je vlogo kralja prevzel kralj Matjaž, vloga lovca je pripadla iznajdljivemu Martinu Krpanu, skakač je postal karantanski panter, trdnjava Knežji kamen, Kekec pa kmet.

Tekma med Novim mestom in Ljubljano

Posebna čast, to je Laura izvedela v soboto, pa je pripadla njej, ki je postala dama na šahovski figuri, poimenovali so jo Laura, v znak spoštovanja do dvakratne svetovne mladinske prvakinje. Opazila je, da ima šahovska figura z njenim imenom čop, sama pa je začela obračun z robotom z razpuščenimi lasmi, a je ena od mladih šahistk kar med tekmo Lauri spletla kito. Kljub vsemu vrvežu se Laura in robot nista zmedla, obračun pa je pripadel njej. »Prvič sem igrala z robotom, verjamem, da ne zadnjič. Začel je klasično s slovansko otvoritvijo, očitno je to črpal iz neke baze, potem pa je spregledal eno od mojih potez in ni tako dobro nadaljeval,« je opisala obračun in hkrati priznala, da raje igra z ljudmi. »Morda so roboti malce strašni, a so hkrati z računalniki tisto orodje, ki nam lahko pomaga,« meni Laura, ki spomni, da ima človek v pol minute 5–6 potez, računalnik tja do 50.

V enem mesecu je bil pripravljen

Kljub porazu so bili v Razvojnem centru Novo mesto ponosni na storjeno, za programiranje robota je poskrbela ekipa LABTOP – Laboratorija za tovarne prihodnosti, ki deluje v sklopu Razvojnega centra Novo mesto, pod robota so se podpisali Jožica Piškur, Vinko Longar in Tomaž Jakša. »Bili smo omenjeni s časom, zato je bil to kar velik projekt. Ta naš laboratorij je namenjen proizvodnji oziroma prikazu proizvodnje izdelkov. Zato smo morali robota preusmeriti iz linije in mu dodeliti nove funkcije. Najprej smo morali proučiti šah, potem pa se odločiti, kako pristopiti k programu. Menim, da smo bili uspešni,« je povedal Marko Rudolf, vodje projektov v razvojnem centru.

»V tem primeru gre za kolaborativnega robota. Tudi če pride človek v mehanski stik z njim, ne pride do poškodb. Glavni izziv pa je bil, da smo mu izdelali prijemalo in mu povedali, kako bo objekt prijel in ga premaknil,« še dodaja Rudolf, ki je tudi vesel, ker so vse, od ideje do izvedbe, pa naj si bo robot ali šahovske figure, naredili v hiši, za prihodnje leto pa napovedujejo še večji spektakel.

Zmaga ostala doma

»Šahist Karpov je lepo rekel: šah je vse, znanost, umetnost in šport,« pa je v imenu Razvojnega centra Novo mesto pripomnil Aleksej Metelko, ki je z Anjo Jakše vodil sobotni dogodek Šah-mat 4.0. To se je potrdilo: znanost, umetnost in šport so združili moči. Šah spodbuja osnovne in višje kognitivne funkcije, od zaznavanja do načrtovanja, odločanja in predvidevanja. S pomočjo šaha urimo intuicijo in spomin, se učimo postavljanja ciljev, določanja prednostnih nalog, izboljša se nam tudi prostorska predstava.

Je tudi odlična igra za povezovanje in druženje različnih generacij. Tako je bilo minulo soboto v Novem mestu. Za konec povejmo še, da je petkov spletni šahovski turnir, ki so ga organizirali Dolenjci, dobil domačin Jernej Zupančič iz ŠD Krka Novo mesto, v Novem mestu pa je ostala tudi prestižna zmaga na hitropoteznem turnirju, kjer so se merili z Ljubljano, 18:14 je bilo za Novomeščane. Šah ostaja na tem koncu Slovenije – tudi zato, ker se ta teden v Brežicah začenja evropsko posamično prvenstvo.

Lauri so se poklonili tudi tako, da so damo poimenovali po njej.

Mladim šahistom je delila nasvete.