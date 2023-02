V teh dneh so številne oči uprte v Cerkno. Iz dveh razlogov: nekatere zanimajo nadvse zanimive in privlačne pustne maske iz družine cerkljanskih laufarjev, ljubitelji smučanja pa se navdušujejo nad Smučarskim centrom Cerkno. Cerkno je naselje z okoli 1500 prebivalci in središče istoimenske občine. Kraj leži v cerkljansko-idrijskem predalpskem svetu ob potoku Cerknica, kjer se dolina na stiku s stranskimi dolinami razširi. Je gospodarsko in kulturno središče Cerkljanskega. Po vojni razvoj industrije Mimo Cerknega je v davnini vodila pomembna pot iz Soške v Poljansko dolino; na to opozarja ri...