Lastnik pogorelega smetišča brez dovoljenj in že kazensko ovaden

Inšpekcija za okolje in naravo Inšpektorata za okolje in prostor je danes zjutraj opravila izredni nadzor po požaru na zapuščenem odlagališču odpadkov na Cesti dveh cesarjev v Ljubljani. Kot so pojasnili, bodo količine zgorelih in nezgorelih odpadkov znane do konca tedna. Gre sicer za lokacijo, kjer že več let poteka inšpekcijski postopek.Na inšpektoratu so v sporočilu za javnost pojasnili, da je bilo leta 2016 ugotovljeno, da se na ograjeni in zaklenjeni lokaciji ob Cesti dveh cesarjev na neutrjenem zemljišču zbira, odlaga in obdeluje različne vrste odpadkov. Takrat je bilo ocenjeno, da gre za približno 100.000 kubičnih metrov odpadkov, predvsem odpadnih delov avtomobilov, gradbenega materiala, lesa in izolacijskega materiala.Ugotovili so, da zavezanec, ki je odlagal in obdeloval odpadke, ni imel ustreznega okoljevarstvenega dovoljenja in ni vpisan v evidenco zbiralcev odpadkov, prav tako ni lastnik zemljišča in za njegovo uporabo nima soglasja lastnikov zemljišč. Inšpektor je takrat povzročitelju odpadkov izdal odločbo, s katero mu je prepovedal nadaljnje odlaganje in predelavo odpadkov ter mu obenem naložil, da mora z lokacije odstraniti vse odpadke.Ker slednji tega ni storil, je inšpektor uvedel izvršilni postopek. Inšpektor je za prisilitev izvršitve odločbe izdal tudi tri sklepe o denarni kazni, vsakič po 10.000 evrov, zaradi prekrškovnih postopkov pa mu je naložil tudi dve globi po 550 evrov. A zavezanec denarnih kazni ni poravnal.Leta 2017 je inšpekcija za okolje in prostor zaradi suma storitve kaznivega dejanja podala predlog za kazensko ovadbo. Naslednje leto so na podlagi odredbe okrožnega sodišča v Ljubljani okoljska inšpekcija, policisti, kriminalisti in priče opravili skupni nadzor ograjenega zemljišča in ugotovili, da so na lokaciji še vedno odpadki, vozila, ki se tam nahajajo, so izrabljena, neznane osebe pa so jih pripeljale na omenjeno lokacijo iz Avstrije. Odvzeti so bili tudi vzorci vode in zemljine.Leta 2018 je okoljski inšpektor večkrat poskušal opraviti inšpekcijski nadzor na tej lokaciji, a so bila vrata na lokacijo vedno zaprta s ključavnico, dela pa se niso izvajala. Inšpektor je tako opravil popis vozil izven ograde in zaslišanje lastnikov teh vozil. Med postopkom je zavezanec izjavil, da na lokaciji občasno delajo Nigerijci, ki jih ne pozna. Ti uničijo ključavnico na vratih ograje na lokaciji in pripravijo pošiljke za Nigerijo, nato pa na vrata namestijo novo ključavnico.Dva ogleda lokacije so opravili tudi aprila lani. Med prvim so ugotovili, da zavezanec z lokacije znotraj ograde še ni odstranil vseh odpadkov, kot mu je bilo naloženo leta 2016. Dela se v času pregleda na lokaciji niso izvajala, stranka pa ni imela ključa od ključavnice za vstop na lokacijo skozi ograjo.Drugi ogled je dan kasneje potekal ob prisotnosti ljubljanskih policistov in zavezanca. Tudi takrat se dela niso izvajala, vrata ograje so bila še vedno zaklenjena. Pristojnim organom je uspelo vstopiti preko neograjene točke. Poleg ogromnih količin odpadkov so našli tudi večje število delovne opreme in več embalaže hrane in pijače ter več luči, za katere je zavezanec zatrdil, da ne delujejo, saj naj bi bila elektrika za lokacijo odklopljena.Konec lanskega in na začetku letošnjega leta so bili na lokaciji ponovno opravljeni inšpekcijski pregledi. Pred zaklenjenimi vrati so se nahajali kupi kosovnim odpadkom podobnih odpadkov, mogoče je bilo tudi opaziti, da se objekti na lokaciji podirajo.Ker se je tekom postopka izkazalo, da v tem primeru ne gre zgolj za problematiko ravnanja z odpadki, temveč tudi za delo na črno in brez ustreznih delovnih pogojev, je inšpekcija leta 2019 o omenjeni problematiki obvestila ministrstvo za javno upravo inšpekcijski svet ministrstva za javno upravo. O problematiki so obvestili tudi Mestno občino Ljubljana.Obveščeno je bilo tudi okoljsko ministrstvo, saj je inšpekcija tekom postopka pridobila informacije, da je bila zoper zavezanca letos vložena obtožnica, ker je zbiral in predeloval odpadke tako, da je povzročil dejansko škodo kakovosti zemlje, vode, živalim in rastlinam, so še pojasnili na inšpektoratu za okolje in prostor, so še zapisali na inšpektoratu.