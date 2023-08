Laško jo je v poplavah zelo slabo odnesel: ljudje so morali prespati kar v službah

Mesto ob Savinji, ki je pred slabim mesecem gostilo več deset tisoč obiskovalcev festivala Pivo in cvetje, se je v tokratni ujmi po nekaj letih spet znašlo pod vodo. Savinja je bregove prestopila že v petek opoldne, ko so mnogi ob njenem nabrežju z grozo opazovali, kaj vse naplavlja iz Zgornje Savinjske doline.

Tudi Laško je bilo do nedelje zvečer brez prometnih povezav, številni so na delovnih mestih ostali ujeti že v petek in so v službi tudi prespali. Med temi so bili tudi zaposleni v Thermani Laško. »Naša krizna ekipa je na nogah od petka od tretje ure zjutraj. Naši zaposleni pa so poleg tega, da ves čas skrbijo za dobro počutje naših gostov, teh imamo skoraj 600, vzeli v roke tudi metle in krpe in pomagali pri čiščenju. Thermana Laško ves čas deluje in obratuje. V celoti so bili poplavljeni kletni prostori obeh hotelov ter doma starejših in vsa parkirišča. Hotel Thermana Park je poplavi ušel za las. Zadnjih nekaj dni smo garali za to, da gostom zagotavljamo vse storitve razen kopanja v bazenih, ki ostajajo zaprti, saj je zalilo tudi strojnico. Protipoplavna zaščita je žal popustila pod ekstremno visokim vodostajem in izjemno dolgotrajnim in prav tako ekstremnim pretokom vode. Točno oceno škode je težko podati, dokler se v celoti ne prebijemo do bazenskih strojnic, kjer je škoda največja. Groba ocena poslovne in materialne škode pa bo nekje od 3,5 do 5 milijonov evrov. Na pomoč pri čiščenju pa so prišli tudi številni Laščani in prostovoljci Slovenske filantropije,« pove Nina Pader Topole iz laške Thermane.

Tudi v domu starejših, ki ga je poplavila podtalnica, je za vse stanovalce dobro poskrbljeno. »V hotelu Thermana Park imamo trenutno 100 gostov, pred poplavo jih je bilo 320, v hotelu Zdravilišče pa 240 oseb, pred poplavo jih je bilo 30 več. Gostje na zdraviliškem zdravljenju so po večini ostali in nadaljujejo rehabilitacijo, prav tako fizioterapevtski gostje. Tudi za turistične goste, ki jim trenutno ne moremo ponuditi kopanja, smo našli rešitev, na pomoč so nam priskočili kolegi iz branže, ki se jim iz srca zahvaljujemo za to gesto,« pove Pader Topoletova. Računajo pa, da bodo bazenski kompleks odprli v začetku septembra.

V Thermani Laško so zaposleni in prostovoljci poprijeli za metle in lopate. Foto: arhiv Thermane

Ujeti policisti

Poleg stanovanjskih objektov na Celjski cesti, Trubarjevem nabrežju in Rimski cesti je poplavilo kulturni center, v katerem imajo prostore tudi laški godbeniki in mažorete. »Za nami so naporni dnevi. Tokratne poplave, ki so nas prizadele, so bile izredne. Tako visokega vodostaja si nismo predstavljali. Ne samo, da je zalilo kletne in spremljevalne prostore, voda je zalila tudi dvorano, vse do šeste vrste. Je pa poplava prinesla tudi krasne in izjemne ljudi, ki so v dveh dneh skupaj s skupino zaposlenih pomagali odpravljati posledice. Hvala številnim godbenikom, mažoretam, gasilcem, komunali in 30 prostovoljcem, saj nam je že uspelo počistiti skoraj vse prostore,« pove direktorica Stika Laško Tina Belej.

V Laškem so v petek ostali ujeti tudi policisti na policijski postaji. »Štirje, ki smo bili v petek v službi, smo na postaji tudi prespali,« nam pove vodja PP Laško Robert Bezamovski, ki je obenem predstavnik policije v štabu civilne zaščite. Na srečo ni zalilo operativnih prostorov policije, le klet in garaže. Kar so lahko, so prenesli na varno, prav tako so na višje točke umaknili vozila.

Trideset prostovoljcev je pomagalo čistiti prostore Kulturnega centra Laško. Foto: Boris Vrabec

»Čeprav je bilo interventnih klicev nekoliko manj kot druge dni, smo se potrudili in vse nujne stvari urejali sami. Kar ni šlo, smo prosili za pomoč kolege iz sosednjih občin Sevnica in Celje. Žal pa ugotavljamo, da so ljudje dandanes še vedno preveč predrzni, saj so se ob obrežju Savinje sprehajale cele družine z otroki. En sam napačen korak preblizu reki ali po spolzki nabrežini bi se lahko spremenil v tragedijo,« je opozoril Bezamovski, ki je spomnil tudi na posameznike, ki so izzivali usodo. Tudi v Laškem smo namreč videli »junake« v avtomobilih in celo na kolesih, ki so precenili moč vodnega toka in se zapeljali po poplavljeni cesti.