Lasje namesto zobne nitke

Zadnje leto je bilo za marsikoga zelo težko, še posebno finančno, tudi za Američanko Kio Cambridge. Trenutno ji pri plačevanju računov še pomaga 18-letni sin, ki pa se jeseni odpravlja na študij, in ostala bo sama, zato je že lani, ko so zaradi pandemije prihodki obema upadli, začela razmišljati, kako privarčevati kakšen dolar. Tako je denimo nehala uporabljati zobno nitko, namesto nje si raje vsak dan izpuli nekaj las. »Vem, da se komu morda zdi nagnusno, a deluje, in kar je najboljše, metoda je povsem brezplačna,« je ponosno povedala Kia, ki zagotavlja, da las zobe očisti enako dobro kot nitka. Za svež zadah skrbi tudi z žvečilnimi gumiji, a enega uporablja več dni. Ko se ji zazdi, da ima slab zadah, malo požveči, nato pa žvečilko spravi v posebno škatlico in zamrzne do naslednje uporabe. Tako obdržijo okus, pravi.



Čeprav bi lahko precej prihranila s pripravo obrokov doma, Cambridgeeva ni navdušena kuharica, raje je ubrala drugačno pot: »S sinom namesto trikrat jeva enkrat na dan. Imava srečo, da je v bližini restavracija tipa kar lahko poješ, in tam si tako dolgo polniva krožnike, da sva sita ves dan.« Tudi kave ne kuha doma, v ponedeljek se odpravi v bližnji bar po največjo kavo, ki jo lahko dobi za domov, nato pa jo pije tri dni. Vsako jutro si jo pogreje v mikrovalovni pečici in naredi nekaj požirkov, da lažje začne dan. »Tretji dan se na vrhu naredi film, ki ni prav prijeten na pogled, a ko ga odstraniš, ni s kavo nič narobe,« pravi Američanka, ki pa ni razkrila, koliko denarja ji je s tako ekstremnim varčevanjem uspelo prihraniti.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: