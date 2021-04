Lapsus Bratuškove v parlamentu, Janša pa joče od smeha (VIDEO)

Državni zbor je na torkovi izredni seji na zahtevo LMŠ, SD, Levice in SAB razpravljal o predlogu priporočila vladi v zvezi z ugotovitvami revizijskega poročila o učinkovitosti nabav zaščitne in medicinske opreme za obvladovanje širjenja novega koronavirusa. Zvečer pa so se poslanci sešli še na eni izredni seji, na kateri so obravnavali vladni predlog sklepa o nedopustnosti referenduma o noveli zakona o izvrševanju proračuna.Med maratonskimi razpravami občasno pride tudi do kakšnega lapsusa. To se je tokrat zgodilo tudi predsednici SAB, ki je dejala, da so nekaterim upokojencem za »25.000 odstotkov znižali pokojnine«. Na neposrečeno izjavo Bratuškove se je kmalu odzval tudi premier: »Geniji iz stranke SAB«, poleg pa dodal tri smeške, med drugim tudi tistega, ki joče od krohotanja.Kmalu se je na lapsus odzvala tudi Bratuškova, ki je Janši očitala, da so 25.000 upokojencem za 25 odstotkov znižali pokojnine. »Žalostno dejstvo za razliko od lapsusa, ki se pač zgodi,« je zapisala.