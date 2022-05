Lanski tek na Lisco le ni bil zadnji (FOTO)

Pavel Drobne z Ledine pri Sevnici, nekdanji tekač in trener, sicer pa športna osebnost leta občine Sevnica za leto 2021, je s pomočjo številnih zvestih prijateljev, sponzorjev in donatorjev uspešno spravil pod streho 31. gorski tek na Lisco, ki šteje tudi za pokal Vzajemne.

Pred 31 leti se je odločil, da bo imela tudi Sevnica svoj tek; odločil se je za zelo zahtevno progo, za gorski tek na Lisco, in v ta namen ustanovil športno društvo Berglauf. Označena trasa, ki se začenja na Orehovem, se prve štiri kilometre rahlo vzpenja, sledi kilometrski spust in nato trikilometrski vzpon mimo vasi Polje in cerkve sv. Jošta na Lisco.

Gregor Divjak pred časom v Exatlonu, zdaj proti Lisci

Ta del tekači označujejo kot najbolj zahteven oziroma brutalen del proge, ki so mu kos le dobro pripravljeni. Tek je bil v začetku organiziran za praznik dela, prvega maja, a na praznični dan je na Lisci vrvelo ljudi in ni prišel do izraza. Dogodek so zato prestavili na drugi maj. Tako je bilo vse do pojava korone, ki je ustavila majski tek, a Pavle se ni dal.

Tek je prestavil na avgust in na praznični dan Marijinega vnebovzetja so tekači kljub visokim temperaturam sopihali na Lisco. Lani, ko so slavili okrogli, trideseti jubilej, je Pavle skorajda vrgel puško v koruzo in naznanil, da gre za zadnji tek pod njegovo taktirko. Toda tekači se niso dali, spodbujali so ga, naj nadaljuje, njegovi prijatelji in zvesti pomočniki pa obljubili vsestransko pomoč. In tako je nastal 31. tek na Lisco, ki se je vrnil v stare tirnice – na drugi maj.

Po razmočeni progi

Ob deseti uri se je s startnega mesta na Orehovem na progo, ki je bila razmočena zaradi deževja prejšnji dan, podalo 15 tekačic in 64 tekačev. Na cilj jih je prispelo 78, eden je zaradi težav z gležnjem odstopil, kljub temu pa nadaljeval pot na Lisco in bil na cilju deležen enake pozornosti kot preostali tekači.

V dobrih 44 minutah je na cilj pritekel 35-letni član JB Team Uroš Avguštinčič, 14 sekund za njim 43-letni Aleš Udovič iz Kranja, tretji pa je bil 29-letni član ŠK Matick Gregor Bučar s časom 44:56. Četrti je bil 33-letni Primož Piškur (AD Olimpik), 14-letni domačin Maj Repovž, član AK Sevnica, pa je osvojil 5. mesto. Med ženskami je slavila 37-letna Mateja Ožanič iz hrvaških Delnic s časom 55:25, zmagala je tudi lani, druga je bila 55-letna članica KGT Papež Urša Trobec, tretja pa 35-letna Maja Slak Hrnjak iz Metlike.

Najhitrejši v kategoriji od 20 do 29 let: Matevž Malovrh (Köster Slovenija), Gregor Bučar (ŠK Matick) in Gregor Borštnar iz Rimskih Toplic

Najstarejša tekmovalka je bila 75-letna Jožica Rogelj, ki je na gorskem teku na Lisco sodelovala že desetič, najstarejši tekmovalec pa 73-letni Janez Žitnik, ki je s časom 1:15:39 osvojil 58. mesto. Oba sta člana društva Marathon Novo mesto. Vsi tekmovalci so dobili diplome, spominske medalje in majice, najboljši pa še pokale.

Pred tekači je na Lisco z Orehovega odšlo tudi šest pohodnikov, zatem so potekali še teki za otroke. Teklo je osem cicibanov in cicibank, pet mlajših pionirjev in pionirk ter dva starejša pionirja in pionirki.

79 jih je teklo.

Organizator Pavle Drobne je bil zadovoljen z udeležbo in potekom teka, malo je bil razočaran le nad številom otrok, saj jih je lani teklo kar 48. A ko so tekači in navijači, zbrani v velikem šotoru, po končanem teku začeli skandirati Pav-le, Pav-le, so ga oblile solze, saj je bila to nagrada za ves vloženi trud in potrditev, da dela dobro. Se vidimo naslednje leto!

Neustrašna Orehovčana Jernej Klinc in Jože Šircelj

Najboljše v kategoriji nad 55 let: Marta Berkopec iz društva Marathon Novo mesto, Urša Trobec iz KGT Papež in Adela Ješovnik iz društva Urbani tekači

Pognali so se v klanec. Fotografije: Jože Hvala

Pavle Drobne lani k sreči ni rekel zadnje.