Poglejte, koliko Slovencev je umrlo lani v primerjavi s prejšnjimi leti

V 2020 je v Sloveniji umrlo 24.016 prebivalcev ali 3428 (16,7 %) več kot v 2019. Povprečna starost umrlih v letu 2020 je bila za eno leto višja kot v 2019. Visoka umrljivost zlasti v novembru in decembru 2020 je povzročila, da je bil naravni prirast najnižji po letu 1945, poroča Statističnega urada Republike Slovenije (Surs). Kot so zapisali, je bil naravni prirast v Sloveniji vsako leto od 2017 negativen. Epidemija covida 19 v 2020 in visoka umrljivost zlasti v novembru in decembru sta povzročili, da se je negativni naravni prirast še povečal: v letu 2020 je znašal – 5.249 prebivalcev ali – 2,5 na 1000 prebivalcev. To je bila najnižja vrednost naravnega prirasta v Sloveniji po letu 1945.

V letu 2020 je na dan umrlo povprečno 66 prebivalcev ali povprečno 10 več kot v letih 2015–2019. Presežek v številu umrlih v 2020 se kaže tudi v tem, da je bil v letih od 2000 do 2019 le en dan, v katerem je umrlo 100 ali več prebivalcev, v letu 2020 je bilo takih dni 38. Vsi ti dnevi so bili v novembru ali decembru; 6. december je bil med temi dnevi dan z največjim številom umrlih v tem letu (130). Prvi teden meseca decembra 2020 (od 30. novembra do 6. decembra 2020) pa je bil v tem letu teden z največjim številom umrlih (801).

Moški umirajo mlajši

Povprečna starost umrlih v Sloveniji je v letu 2020 za 22 let višja kot leta 1954. Povprečna starost umrlih je zdaj 79,2 leta in za 1,1 leta višja od povprečne starosti umrlih v letu 2019. Moški umirajo povprečno mlajši kot ženske. V letu 2020 je bila povprečna starost v Sloveniji umrlih moških 75,3 leta, povprečna starost v Sloveniji umrlih žensk pa 82,9 leta.

Življenjska doba vse daljša

V 2020 v Sloveniji rojeni deček lahko pričakuje, da bo ob nespremenjeni umrljivosti dočakal starost 77,8 leta ali 5,6 leta manj kot v istem letu rojena deklica, kažejo podatki Sursa.