Lani so v Sloveniji teh zaklali več, njih pa manj

V Sloveniji je bilo lani zaklanih približno 105.000 glav goveda, 240.000 prašičev, 97.000 ovc, 23.000 koz in 44 milijonov perutnine. Pri govedu, prašičih in drobnici je bil zakol manjši kot leto prej, pri perutnini pa večji, je objavil statistični urad.

Število zaklanih glav goveda se je lani v primerjavi z letom prej zmanjšalo za šest odstotkov, število prašičev pa za tri odstotke. Ovc so medtem zaklali za štiri odstotke manj, koz za odstotek, perutnine pa za tri odstotke več.

Na družinskih kmetijah oziroma zunaj klavnic je bil zakol prašičev, ovc in koz manjši, perutninskih živali pa večji. Tam je bilo zaklanih približno 212.000 perutninskih živali oz. za tri odstotke več kot leto prej ter 36.000 prašičev oziroma za 0,3 odstotka manj. Na drugi strani je bilo zaklanih 97.000 ovc oz. štiri odstotke manj in 23.000 koz oz. odstotek manj kot pred letom dni.

Samo v klavnicah

Celoten zakol prašičev, v klavnicah in zunaj njih, je bil za tri odstotke manjši kot leto prej. Zunaj klavnic je bilo zaklanih 36.000 prašičev oziroma 0,3 odstotka manj, kar predstavlja manj kot petino celotnega zakola prašičev v Sloveniji.

Zakol drobnice so večinoma opravili zunaj klavnic (89 odstotkov zakola ovc in 97 odstotkov zakola koz). Na družinskih kmetijah je bilo namreč zaklanih približno 86.000 ovc oz. štiri odstotke manj in 23.000 koz oz. 0,2 odstotka manj. Zakol goveda pa so po podatkih statistikov opravljali samo v klavnicah.