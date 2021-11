Lani samomor naredilo štirikrat več moških kot žensk

Pričakovana življenjska doba moških se je lani v primerjavi z letom prej znižala za 0,9 leta, med umrlimi zaradi samomora pa je moških približno štirikrat več kot žensk, so izpostavljeni podatki ob današnjem mednarodnem dnevu moških, uvedenem z namenom, da opominja na težave pri moških.

Povprečna starost umrlih moških je bila lani 75,3 leta. Pričakovana življenjska doba moškega, rojenega v letu 2019, je bila 78,7 leta, za moške, rojene lani, pa 77,8 leta.

V Društvu onkoloških bolnikov Slovenije v mesecu novembru ozaveščajo z geslom Pravi moški skrbi zase!. Letos so se znova pridružili mednarodnemu gibanju movember, ki ozavešča o pomenu zdravja pri moških, predvsem v smeri preventive in zgodnjega odkrivanja raka. Društvo OnkoMan pa je pripravilo vseslovensko kampanjo na temo raka mod, v kateri poudarjajo pomen samopregledovanja.

Problem, ki pri moških izstopa, je tudi samomorilnost. Lani je za posledicami samomora umrlo 369 oseb, od tega 295 moških in 74 žensk. Število samomorov v naši državi se sicer znižuje. Tako je lani za posledicami samomora umrlo 12 moških manj kot leto prej.

Moški imajo krajšo pričakovano življenjsko dobo

Kljub krajši pričakovani življenjski dobi pa moški ocenjujejo svoje zdravje z boljšimi ocenami kot ženske. Med moškimi v Sloveniji, starimi vsaj 16 let, jih je lani po navedbah državnega statističnega urada 70 odstotkov svoje zdravje ocenilo kot »zelo dobro« ali »dobro«, kar je pet odstotnih točk več kot pri ženskah.

V Sloveniji živi 2,107.000 prebivalcev, od tega je 1,058.000 moških. V EU so bile lani le štiri članice, kjer je bilo moških več kot žensk, tako poleg Slovenije še Švedska, Luksemburg in Malta. V celotni Evropski uniji je lani sicer na 100 moških prišlo statistično povprečno 104,7 ženske,

Povprečna starost moških v Sloveniji je bila v prvem polletju letos 42 let. Njihovo najpogostejše ime je bilo Franc.

Med moškimi v starosti od 20 do 24 let jih je imelo lani 92 odstotkov končano vsaj srednjo stopnjo izobrazbe, s čimer se je Slovenija uvrstila za deset odstotnih točk nad povprečje EU. Med starimi od 25 do 34 let let pa jih je imelo najmanj višješolsko izobrazbo 36 odstotkov, kar je odstotek več od povprečja EU.

Moški izrazito prevladujejo predvsem v tehničnih poklicih. Med delovno aktivnimi osebami z izobrazbo s področja informacijskih in komunikacijskih tehnologij pa jih je bilo lani kar 90 odstotkov, medtem ko je bilo v EU takih sedem odstotkov manj, so še zapisali statistiki.

Mednarodni dan moških, 19. november, ki ga obeležujejo v 44 državah sveta, namenja pozornost zdravju moških in pomenu dobrih odnosov med spoloma, izpostavlja pa tudi pomen njihove pozitivne vloge v družbi in družini. Obeleževanje tega dne je leta 1992 sprožil Thomas Oaster, ki je vodil center za moške študije na univerzi v Misuriju v ameriškem Kansas Cityju.